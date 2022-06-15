Сестра Градского рассказала о постыдном поступке музыканта

Двоюродная сестра композитора Александра Градского Наталья обвинила своего брата в присвоении наследства ее отца. Как сообщает «Слово и Дело», женщина заявила, что музыкант обманом получил имущество.

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По словам Натальи, прошло уже 20 лет с тех пор, как Градский склонил своего дядю оставить наследство в его пользу. После смерти брата она пыталась договориться с родственниками Александра Борисовича, однако они отказались слушать ее претензии. Из-за этого Наталья решила предать огласке этот нелицеприятный факт из биографии композитора.