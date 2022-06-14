Фирма Собчак оказалась в черном списке судебных приставов

Компания «Джун энд Джулай», совладелицей которой является журналистка Ксения Собчак, оказалась в черном списке судебных приставов. Причиной попадания в базу стали долги фирмы.

Фото: globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Светская львица никогда не упускает возможности заработать побольше денег и запустить новый проект. Супруга режиссера Константина Богомолова, работающего в государственном театре, называет себя «самой богатой среди жен чиновников».

Как оказалось, у компании журналистки не все так гладко с налогами. «Джун энд Джулай», 51% которого владеет «блондинка в шоколаде», задолжал по налогам и сборам 86,5 тысячи рублей. В связи с этим Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство на компанию Собчак, пишет kp.ru.