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37 минут назад

Фирма Ксении Собчак оказалась в черном списке судебных приставов из-за долгов

Слово и Дело

Компания «Джун энд Джулай», совладелицей которой является журналистка Ксения Собчак, оказалась в черном списке судебных приставов. Причиной попадания в базу стали долги фирмы.

Фирма Собчак оказалась в черном списке судебных приставов
Фото: globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаевgloballookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Светская львица никогда не упускает возможности заработать побольше денег и запустить новый проект. Супруга режиссера Константина Богомолова, работающего в государственном театре, называет себя «самой богатой среди жен чиновников».

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Как оказалось, у компании журналистки не все так гладко с налогами. «Джун энд Джулай», 51% которого владеет «блондинка в шоколаде», задолжал по налогам и сборам 86,5 тысячи рублей. В связи с этим Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство на компанию Собчак, пишет kp.ru.

Примечательно, что это уже не первое попадание фирмы в список должников. В 2018 году дело пришлось закрыть, поскольку невозможно было установить местонахождение должника.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,ФССП России,
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