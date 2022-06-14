Галкин высмеял зрителя на своем концерте в Израиле

Пародист Максим Галкин высмеял зрителя, который опоздал на его выступление в Тель-Авиве. Об этом пишет издание «Слово и Дело».

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После начала спецоперации РФ на Украине Галкин и Пугачева уехали в Израиль. Певица недавно заявила, что семья вернется в Москву к 1 сентября, когда у их детей Лизы и Гарри начнется новый учебный год. Юморист же ничего на этот счет не сказал. Он продолжает активно выступать за рубежом с концертами, проводя тур по городам Израиля.

На днях Галкин предстал перед публикой в Тель-Авиве, откуда начинал свои стендапы по стране. При этом на видео, которое он разместил в своем Telegram-канале, артист высмеивает зрителя, который вошел в зал в разгар выступления.

«Это вы пришли? Дай бог вам здоровья. Из-за вас не начинали. Все эти люди, которые сидели в этом ряду, они просто держали для вас место», — пошутил он.