Собчак вступилась за избитую на свадьбе в Узбекистане невесту

Российских звезд возмутил поступок жениха, который ударил невесту, обыгравшую его в свадебном конкурсе. Их комментарии приводит «СтарХит».

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Возмущение знаменитостей вызвал распространившийся в сети ролик со свадьбы в Узбекистане. На нем невеста обыгрывает жениха и бурно радуется, после чего недовольный проигрышем молодой человек бьет ее по голове с молчаливого согласия гостей.

«Вот это у нее семейная жизнь начинается», - констатировала журналистка Ксения Собчак.

В свою очередь телеведущая Ксения Бородина назвала произошедшее «адским адом».

«Я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим «женихам», которые так себя ведут?! Кошмар», - поинтересовалась она.

А актриса Екатерина Волкова выразила уверенность, что наедине молодой человек повел бы себя еще хуже.

«Если мужчина не боится полного зала гостей, что же происходит за закрытыми дверями? Он ударил невесту за то, что та обыграла его в конкурсе. Это нормально вообще? Как же я зла, что такое происходит! Что никто не защитил девушку», - возмутилась Волкова.

Она назвала людей, которые избивают своих жен и детей, «моральными уродами» и посоветовала им пройти лечение.