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41 минуту назад

Решетова раскритиковала перезапуск McDonald’s

Елена Прошина

Российская модель Анастасия Решетова раскритиковала перезапуск McDonald’s. По ее мнению, новое название интересное, но фишка старого была в другом. Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, сила сети ресторанов быстрого питания была в бренде с многолетней историей.

Решетова раскритиковала перезапуск McDonald’s
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Может быть, оно и вкусно, но фишка-то была в силе бренда с многолетней легендарной историей длиною в несколько декад. На мой взгляд, именно сила бренда и его узнаваемость были неоспоримой причиной пойти в любимый "Мак"», — написала она.

При этом она призналась, что все детство просидела на «Биг Маках», однако год назад отказалась от мяса. Она также задалась вопросом, как теперь будет звучать фраза: «А что, может быть, в "Макдак" заедем?».

Ранее Решетова раскрыла секрет своей красоты. По ее словам, для поддержания ухоженного внешнего вида она пьет сок сельдерея пять раз в неделю. Кроме того, она включила в свой рацион больше овощей и зелени. Кроме того, она отказалась от рафинированного сахара.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,
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