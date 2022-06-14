Лолита рассказала об отъезде из России

Певица Лолита Милявская призналась, что улетела из России к семье. Как сообщает «Газета.ru», в соцсетях артистка рассказала, что проведет свой отпуск в Болгарии вместе с матерью и дочерью.

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«У меня 10 дней отпуска, и я решила, что полечу к семье в Болгарию. На все лето я разместила своих туда, там спокойно, нервы никто не мотает», — поделилась знаменитость.

Пока Милявской не удалось добраться до Болгарии — она вылетела из Москвы турецкими авиалиниями и из-за больших задержек не успела сесть на стыковочный рейс, из-за чего ей пришлось остаться на сутки в Стамбуле.