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1 час назад

Лолита рассказала об отъезде из России

Елена Прошина

Певица Лолита Милявская призналась, что улетела из России к семье. Как сообщает «Газета.ru», в соцсетях артистка рассказала, что проведет свой отпуск в Болгарии вместе с матерью и дочерью.

Лолита рассказала об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня 10 дней отпуска, и я решила, что полечу к семье в Болгарию. На все лето я разместила своих туда, там спокойно, нервы никто не мотает», — поделилась знаменитость.

Пока Милявской не удалось добраться до Болгарии — она вылетела из Москвы турецкими авиалиниями и из-за больших задержек не успела сесть на стыковочный рейс, из-за чего ей пришлось остаться на сутки в Стамбуле.

Напомним, что семья Лолиты приехала к певице в Подмосковье из Киева в марте 2022 года. Майские праздники она провела с семьей, после чего ее мать и 23-летняя дочь улетели из России в Болгарию.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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