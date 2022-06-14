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32 минуты назад

Павел Табаков высказался о покинувшей Россию Литвиновой

Газета.Ru

Актер Павел Табаков в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировал отъезд Ренаты Литвиновой во Францию.

Павел Табаков высказался о покинувшей Россию Литвиновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер тесно работал с Литвиновой и участвовал в ее постановках «Звезда вашего периода» и «Северный ветер». После того, как режиссер покинула Россию, показы ее спектаклей приостановлены.

«Возможно, она вернется, мы продолжим играть и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится», — поделился Табаков.

Также артист добавил, что вероятнее всего Литвинова пока не возвращается в Россию из-за состояния здоровья. «Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать», — объяснил он.

Ранее Ксения Собчак рассказала, сколько Рената Литвинова платит за учебу своей дочери в Бельгии. 20-летняя Ульяна Добровская является студенткой Королевской академии изящных искусств Антверпена.

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