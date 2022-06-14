Умер участник известной команды КВН

«Со вчерашнего вечера в махачкалинской больнице борется за свою жизнь. Ишемический инсульт, инфаркт мозга. Если учитывать, что не так давно у него уже был инсульт, то дела совсем плохи», — написал Иразиев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».