Уехавшая из России Алла Пугачева попала под санкции Запада

Компания ООО «АБП», принадлежащая российской певице Алле Пугачевой, попала под западные санкции. Теперь импорт и экспорт товаров и технологий для «АПБ» закрыт. Об этом сообщает ФАН.

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Отмечается, что Запад наложил ограничения почти на все российские предприятия, которые занимаются радиовещанием, так как счел их род деятельности пропагандой.

«В отношении ООО "АБП" ввели ограничения на экспорт/импорт товаров и технологий, которые оказывают влияние на деятельность всех организаций, ведущих деятельность в затронутых отраслях», — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что в последние годы выручка компании «АБП» идет на убыль. В 2019 году чистая прибыль организации составила 73 миллиона рублей, но уже в 2020 году эта цифра опустилась до 10 миллионов. В 2021 году чистая выручка «АБП» и вовсе составила 3,2 миллиона рублей. СМИ отмечают, что в данный момент компания практически не занимается коммерческой деятельностью и вскоре может быть ликвидирована.