Уехавшая из России Алла Пугачева попала под санкции Запада

Компания ООО «АБП», принадлежащая российской певице Алле Пугачевой, попала под западные санкции. Теперь импорт и экспорт товаров и технологий для «АПБ» закрыт. Об этом сообщает ФАН.
Отмечается, что Запад наложил ограничения почти на все российские предприятия, которые занимаются радиовещанием, так как счел их род деятельности пропагандой.
«В отношении ООО "АБП" ввели ограничения на экспорт/импорт товаров и технологий, которые оказывают влияние на деятельность всех организаций, ведущих деятельность в затронутых отраслях», — говорится в сообщении.
Издание напомнило, что в последние годы выручка компании «АБП» идет на убыль. В 2019 году чистая прибыль организации составила 73 миллиона рублей, но уже в 2020 году эта цифра опустилась до 10 миллионов. В 2021 году чистая выручка «АБП» и вовсе составила 3,2 миллиона рублей. СМИ отмечают, что в данный момент компания практически не занимается коммерческой деятельностью и вскоре может быть ликвидирована.
Алла Пугачева и Максим Галкин в конце февраля переехали в Израиль на постоянное место жительства в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной. С тех пор Галкин неоднократно высказывался о происходящем, однако Пугачева продолжает хранить молчание.