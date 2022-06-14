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50 минут назад

Уехавшая из России Алла Пугачева попала под санкции Запада

Елена Прошина

Компания ООО «АБП», принадлежащая российской певице Алле Пугачевой, попала под западные санкции. Теперь импорт и экспорт товаров и технологий для «АПБ» закрыт. Об этом сообщает ФАН.

Уехавшая из России Алла Пугачева попала под санкции Запада
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Запад наложил ограничения почти на все российские предприятия, которые занимаются радиовещанием, так как счел их род деятельности пропагандой.

«В отношении ООО "АБП" ввели ограничения на экспорт/импорт товаров и технологий, которые оказывают влияние на деятельность всех организаций, ведущих деятельность в затронутых отраслях», — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что в последние годы выручка компании «АБП» идет на убыль. В 2019 году чистая прибыль организации составила 73 миллиона рублей, но уже в 2020 году эта цифра опустилась до 10 миллионов. В 2021 году чистая выручка «АБП» и вовсе составила 3,2 миллиона рублей. СМИ отмечают, что в данный момент компания практически не занимается коммерческой деятельностью и вскоре может быть ликвидирована.

Алла Пугачева и Максим Галкин в конце февраля переехали в Израиль на постоянное место жительства в связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной. С тех пор Галкин неоднократно высказывался о происходящем, однако Пугачева продолжает хранить молчание.

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Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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