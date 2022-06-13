В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
39 минут назад

Уехавшая из России Алла Пугачева попала под санкции Запада

Принадлежащая Алле Борисовне компания, занимающаяся радиовещанием, попала в санкционный список. Сама артистка пока никак не прокомментировала случившееся.

Уехавшая из России Алла Пугачева попала под санкции Запада
Фото: ТАССТАСС

В конце февраля юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева переехали на постоянное место жительства в Израиль. С тех пор экс-ведущий Первого канала позволил себе ряд резких заявлений, в то время как Примадонна, напротив, сохраняет молчание. Многие считают, что исполнительница хита «Миллион алых роз» не хочет сжигать мосты, рассматривая возможность вернуться. Таким образом, она пытается усидеть на двух стульях. Однако сделать это, похоже, не получилось. Как удалось выяснить изданию РИА ФАН, принадлежащая Алле Борисовне фирма ООО «АБП», занимающаяся радиовещанием, попала под санкции.

«Запад считает эту область связанной с пропагандой и наложил практически на все предприятия, которые связаны с радиовещанием, свои санкции. Не разбираясь, чем занимается компания, кто ее владелец. В отношении ООО „АБП“ ввели ограничения на экспорт/импорт товаров и технологий, которые оказывают влияние на деятельность всех организаций, ведущих деятельность в затронутых отраслях», — указывают авторы.

«Забрали деньги, арестовали счета»: Фадеев потерял все из-за антироссийских санкций

Справедливости ради стоит заметить, что в последние годы дела ООО «АБП» и так идут не лучшим образом. Так, если в 2019 году чистая выручка компании составила 73 миллиона рублей, на следующий год она опустилась всего до 10 миллионов (по всей видимости, это произошло в связи с пандемией). В прошлом году падение продолжилось, и компания устроившей драку на входе в ресторан Пугачевой получила лишь 3,2 миллиона рублей. По сведениям журналистов, сейчас ООО «АБП» практически не ведет коммерческой деятельности и, по всей видимости, скоро будет ликвидировано.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители