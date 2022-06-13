Уехавшая из России Алла Пугачева попала под санкции Запада

В конце февраля юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева переехали на постоянное место жительства в Израиль . С тех пор экс-ведущий Первого канала позволил себе ряд резких заявлений, в то время как Примадонна, напротив, сохраняет молчание. Многие считают, что исполнительница хита «Миллион алых роз» не хочет сжигать мосты, рассматривая возможность вернуться. Таким образом, она пытается усидеть на двух стульях. Однако сделать это, похоже, не получилось. Как удалось выяснить изданию РИА ФАН, принадлежащая Алле Борисовне фирма ООО «АБП», занимающаяся радиовещанием, попала под санкции.

«Запад считает эту область связанной с пропагандой и наложил практически на все предприятия, которые связаны с радиовещанием, свои санкции. Не разбираясь, чем занимается компания, кто ее владелец. В отношении ООО „АБП“ ввели ограничения на экспорт/импорт товаров и технологий, которые оказывают влияние на деятельность всех организаций, ведущих деятельность в затронутых отраслях», — указывают авторы.

Справедливости ради стоит заметить, что в последние годы дела ООО «АБП» и так идут не лучшим образом. Так, если в 2019 году чистая выручка компании составила 73 миллиона рублей, на следующий год она опустилась всего до 10 миллионов (по всей видимости, это произошло в связи с пандемией). В прошлом году падение продолжилось, и компания устроившей драку на входе в ресторан Пугачевой получила лишь 3,2 миллиона рублей. По сведениям журналистов, сейчас ООО «АБП» практически не ведет коммерческой деятельности и, по всей видимости, скоро будет ликвидировано.