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56 минут назад

«Забрали все деньги, арестовали все счета» — Максим Фадеев потерял всё из-за антироссийских санкций

Popcake.tv

Из-за антироссийских санкций многие знаменитости потеряли прежние регалии и накопления за рубежом. В частности, пострадал российский продюсер Максим Фадеев.

«Забрали деньги, арестовали счета»: Фадеев потерял все из-за антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

Композитор любил проводить время на своей вилле на Бали, где занимался духовными практиками и писал хиты для своих подопечных. Кроме того, у Максима Александровича было почетное звание, которого его лишили. Его имя было занесено в авторитетный американский каталог «Мировые композиторы».

«Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет», — поделился музыкант во время интервью с Еленой Север для портала «Русская ТелеНеделя».

Тем не менее, Фадеев не унывает и строит грандиозные планы на бизнес в России. Так, создатель группы «Серебро» хочет открыть музыкальную школу в столице. По его словам, это будет уникальный проект, поскольку ребят будут обучать «вокалу любого направления» — от оперного до гроулинга.

Также Максим Александрович планирует дать возможность юным дарованиям практиковаться — ежемесячные крупные концерты. Нужно отметить, что из-за «отобранных» регалий Фадеев вовсе не переживает. Он уверен, что народ невозможно обмануть. Люди сами чувствуют, где есть талант, а где его нет. А звания — это всего лишь формальность. В

России Максим Фадеев остается одним из самых востребованных продюсеров и музыкантов, у которого огромная фан-база.

Шоу-бизнес,Елена Север,Максим Фадеев,
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