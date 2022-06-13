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31 минуту назад

Бывшего солиста «Ласкового мая» проверяет полиция

Ирина Лебедева

Автомобиль марки Ауди А8, принадлежащий бывшему солисту группы «Ласковый май» Владимиру Шурочкину, был задержан в числе прочих иномарок свадебного кортежа на Боровском шоссе. Дело в том, что на пути следования из области в центр кортеж остановился, и находившиеся в машинах люди начали доставать оружие и стрелять в воздух.

Автомобиль экс-солиста «Ласкового мая» задержали из-за стрельбы в Москве
Фото: ТЕЛЕГРАМТЕЛЕГРАМ

Прохожие вызвали полицию, и хулиганов быстро вычислили, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Правда, отец певицы Нюши, 56-летний Шурочкин, заявил, что в то время отдавал своего железного коня во временное пользование.

Правоохранительными органами проводится проверка нарушения общественного порядка. Об этом рассказал Телеграм-канал 112.

Ранее, как сообщали СМИ, стрельба на свадьбе у стен Казанского Кремля вызвала широкий общественный резонанс. В Сети был опубликован ролик, на котором запечатлен мужчина, стоящий рядом с автомобилем и стреляющий в воздух. Впоследствии полицейские отрапортовали, что стрелявшего нашли.

Шоу-бизнес,Владимир Шурочкин,
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