В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Панин ответил на вопрос о возвращении в Россию

Ирина Лебедева

Актер Алексей Панин дал интервью украинским журналистам. В беседе уехавший несколько лет назад на постоянное место жительства в Испанию артист негативно высказался о россиянах, заявив, что они подразделяются на мерзавцев, подлецов, преступников и идиотов. А приличных людей, по мнению Панина, «ничтожно мало».

"Это враги": Михалков о покинувших Россию звездах

Это не первое подобное высказывание Алексея. Как сообщил он сам, «он наглухо засел» в Испании, - пишет teleprogramma.pro.

«Знаю, что депутаты высказались, что я наговорил на статью, но пока из каких-то официальных источников мне ничего не приходило. Я не в списке иноагентов. Так в прессе мусолят. Какую-то статью мне приляпывают. В Россию я въехать могу, но вот выехать – не знаю», — заявил актер.

Ранее слова артиста о позоре иметь паспорт той же страны, что и Юлия Чичерина, бывшие соотечественники Панина сочли очередным плевком в родину.

Шоу-бизнес,Видео,Алексей Панин,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители