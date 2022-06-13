Панин ответил на вопрос о возвращении в Россию

Актер Алексей Панин дал интервью украинским журналистам. В беседе уехавший несколько лет назад на постоянное место жительства в Испанию артист негативно высказался о россиянах, заявив, что они подразделяются на мерзавцев, подлецов, преступников и идиотов. А приличных людей, по мнению Панина, «ничтожно мало».
Это не первое подобное высказывание Алексея. Как сообщил он сам, «он наглухо засел» в Испании, - пишет teleprogramma.pro.
«Знаю, что депутаты высказались, что я наговорил на статью, но пока из каких-то официальных источников мне ничего не приходило. Я не в списке иноагентов. Так в прессе мусолят. Какую-то статью мне приляпывают. В Россию я въехать могу, но вот выехать – не знаю», — заявил актер.
Ранее слова артиста о позоре иметь паспорт той же страны, что и Юлия Чичерина, бывшие соотечественники Панина сочли очередным плевком в родину.