Панин ответил на вопрос о возвращении в Россию

«Знаю, что депутаты высказались, что я наговорил на статью, но пока из каких-то официальных источников мне ничего не приходило. Я не в списке иноагентов. Так в прессе мусолят. Какую-то статью мне приляпывают. В Россию я въехать могу, но вот выехать – не знаю», — заявил актер.