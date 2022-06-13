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23 минуты назад

Рассекречено место жительства Лободы

Ирина Лебедева

Светлана Лобода еще в прошлом году рассказала подписчикам микроблога, что приобрела дом на взморье в Европе. Правда, в какой стране – не говорила.

Рассекречено место жительства Лободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим „спасибо“, потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас — приятные люди», — писала тогда звезда.

Теперь стало известно, что украинская певица поселилась в Латвии. Об этом рассказывает ФАН со ссылкой на Телеграм-канал kgavrilovnanews.

«А живут они в Юрмале, по соседству с Валерием Меладзе, который весь апрель–май был частым гостем в Булдури, Юрмале», - сообщается в источнике.

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Светлана устроила старшую дочь Еву в частную интернациональную школу Exupery в Риге. Это элитное учебное заведение, стоимость обучения в котором составляет около 15 тысяч евро в год (более 900 тысяч рублей по текущему курсу).

Певица Светлана Лобода готова выступать на корпоративах россиян при условии, что они будут проводиться в Дубае. Об этом в беседе с «Известиями» заявила ее представитель.

«Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно 70 тысяч евро (более 4,5 миллиона рублей) на корпоративные мероприятия», — добавила собеседница издания.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Валерий Меладзе,
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