«Не стоит множить злобу»: Бузова научилась игнорировать хейтеров

Чем известнее личность, тем пристальнее внимание хейтеров. Ольге Бузовой порой приходится выдерживать настоящий шквал злобных нападок. Однако звезда уже выработала определенную модель поведения с недоброжелателями.
В интервью «АиФ» поющая телеведущая призналась, что неуязвимой для недоброжелателей ей удалось стать не сразу.
«Постепенно научилась. Вот яркий пример: вы идете по улице, и кто-то кричит вам в спину: „Дура!“. Если обернетесь, значит, считаете себя таковой. А если не обратите внимания — от вас это отскочит, вы не испортите себе настроение на весь день. Тем более не следует отвечать, иначе вы начнете множить злобу. Откликаться нужно только на позитив и любовь», - рассказала Ольга.
Также звезда посоветовала молодым людям не отказываться от той профессии, к которой лежит их сердце.
«Мама и папа говорили, что сцена не прокормит, но я не сломалась, и у меня получилось безбедно содержать не только себя, но и всю свою семью. Раз я смогла, то и вы сможете!» - уверена певица.
Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в любви к России. Она рада, что родилась в этой стране и что она русская. По словам звезды, здесь она хотела бы жить, выступать, влюбиться, выйти замуж и родить ребёнка. Такое заявление исполнительница сделала во время выступления на фестивале «Блогеры России» 12 июня.