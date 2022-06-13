«Не стоит множить злобу»: Бузова научилась игнорировать хейтеров

«Постепенно научилась. Вот яркий пример: вы идете по улице, и кто-то кричит вам в спину: „Дура!“. Если обернетесь, значит, считаете себя таковой. А если не обратите внимания — от вас это отскочит, вы не испортите себе настроение на весь день. Тем более не следует отвечать, иначе вы начнете множить злобу. Откликаться нужно только на позитив и любовь», - рассказала Ольга.