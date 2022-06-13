Агузарова заявила, что считает Россию лучшей в мире страной

Певица Жанна Агузарова приняла участие в фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Бывшая солистка группы «Браво» призналась в любви к Родине.
Агузарова поздравила зрителей с Днем России. В честь праздника она устроила перфоманс. Певица вышла на сцену в плаще, на котором была изображена карта мира.
«Меня ты поймешь, лучшей страны не найдешь. Недавно гостила в чудесной стране. Нашей стране», — пела звезда.
Фестиваль «Стереолето» проходит в Северной столице с 12 по 13 июня. В понедельник перед зрителями споют Найк Борзов и Леонид Агутин.