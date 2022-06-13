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28 минут назад

Агузарова заявила, что считает Россию лучшей в мире страной

Слово и Дело

Певица Жанна Агузарова приняла участие в фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Бывшая солистка группы «Браво» призналась в любви к Родине.

Агузарова заявила, что считает Россию лучшей в мире страной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агузарова поздравила зрителей с Днем России. В честь праздника она устроила перфоманс. Певица вышла на сцену в плаще, на котором была изображена карта мира.

«Меня ты поймешь, лучшей страны не найдешь. Недавно гостила в чудесной стране. Нашей стране», — пела звезда.

Фестиваль «Стереолето» проходит в Северной столице с 12 по 13 июня. В понедельник перед зрителями споют Найк Борзов и Леонид Агутин.

Шоу-бизнес,Жанна Агузарова,Найк Борзов,Леонид Агутин,
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