Агузарова заявила, что считает Россию лучшей в мире страной

Певица Жанна Агузарова приняла участие в фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Бывшая солистка группы «Браво» призналась в любви к Родине.

Агузарова поздравила зрителей с Днем России. В честь праздника она устроила перфоманс. Певица вышла на сцену в плаще, на котором была изображена карта мира.

«Меня ты поймешь, лучшей страны не найдешь. Недавно гостила в чудесной стране. Нашей стране», — пела звезда.