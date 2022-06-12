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36 минут назад

Меладзе предложили продать дом в Италии

Ирина Лебедева

Валерий Меладзе, судя по всему, попал в непростое финансовое положение. Артист привык к большим деньгам, кроме того, он содержит большую семью и помогает детям от первого брака.

Меладзе предложили продать дом в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Валерий остался без концертов, рассказал телеведущий Отар Кушанашвили. Певец вспомнил о своем инженерном образовании, решил заняться наукой, но деньги нужны уже сейчас, и Меладзе жалуется на материальные трудности.

Однако проблемы известного артиста фолловеров не особенно тронули. Публика предлагает ему поправить дело, продав недвижимость в Италии. Об этом пишет ФАН. Кроме того, Меладзе рекомендуют отбросить амбиции и устроиться на какую-нибудь посильную простую работку, к примеру, водителем.

«Продай дом в Италии, раз денег не хватает»; «Меладзе, садитесь на трактор. Опуститесь с небес и будьте такими, как все»; «Иди, работай водителем, дворником».

Валерий Меладзе некоторое время назад говорил о том, что он будет заниматься очисткой воды, так как это его профессия, и пора возвращаться к тому, с чего он начинал. Он решил на время забыть о музыке, так как в нынешней ситуации людям не до концертов, а еще Валерия никуда не приглашают выступать.

Теперь Отар Кушанашвили рассказал об их с Валерием Меладзе разговоре. Артист заявил, что у него сейчас нет работы, и ее явно больше не будет.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Валерий Меладзе,
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