Гоген собирается подать в суд на производителей салата-тезки

Гоген Солнцев посетил супермаркет и купил салат. Пучок зелени, как оказалось, был его тезкой. Сорт зеленых листьев назывался «Гоген».
Удивительное сходство своего имени и названия салата навело шоумена на мысль о защите своего личного бренда и получении компенсации за его использование, - сообщает «Радио КП».
В микроблоге он обратился к подписчикам с просьбой поделиться опытом и объяснить, что он сможет получить, если обратится в суд.
«Как считаете, большую сумму могу отсудить у производителя за использование подобного бренда? У кого был опыт борьбы за авторские права в подобном ключе?» — написал Солнцев
Ранее Гоген Солнцев в беседе с Telegram-каналом "Звездач" обозвал телеведущую Розу Сябитову проституткой из-за того, что та "канифолила" ему мозги долгими разговорами. ". Солнцев попал к Сябитовой в гримерку на съемках одного из телепроектов. Телеведущая ему призналась, что теперь соглашается на участие во всех шоу.
Шоумен пожаловался, что ему пришлось слушать монологи Сябитовой около двух часов. После этого Солнцеву пришлось попрощаться с телеведущей, так как он слишком "устал от нее".