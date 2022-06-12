Гоген собирается подать в суд на производителей салата-тезки

Гоген Солнцев посетил супермаркет и купил салат. Пучок зелени, как оказалось, был его тезкой. Сорт зеленых листьев назывался «Гоген».

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Удивительное сходство своего имени и названия салата навело шоумена на мысль о защите своего личного бренда и получении компенсации за его использование, - сообщает «Радио КП».

В микроблоге он обратился к подписчикам с просьбой поделиться опытом и объяснить, что он сможет получить, если обратится в суд.

«Как считаете, большую сумму могу отсудить у производителя за использование подобного бренда? У кого был опыт борьбы за авторские права в подобном ключе?» — написал Солнцев

Ранее Гоген Солнцев в беседе с Telegram-каналом "Звездач" обозвал телеведущую Розу Сябитову проституткой из-за того, что та "канифолила" ему мозги долгими разговорами. ". Солнцев попал к Сябитовой в гримерку на съемках одного из телепроектов. Телеведущая ему призналась, что теперь соглашается на участие во всех шоу.