Коллега по «Дому-2» ужаснулся поведению Бузовой на сцене

Роман Тертишный, известный публике как Май Абрикосов, был шокирован, посмотрев концерт бывшей коллеги по телестройке. Он помнит телеведущую воспитанной и скромной.
«Поверить не могу, что в "Доме-2" со мной была та же Ольга Бузова, которая сейчас дает концерты в кощунственном образе под "Деву Марию" и со стриптизом.
Сидела, помню, глазки опустит в землю, раскраснеется, плачет, вся такая искренняя, ранимая. И кто сейчас эта демониха?», - восклицает Роман.
Тертишный считает, что Ольга «пошла в разнос».
«Бузова потеряла всякое к себе уважение. Бабе сорок лет скоро, а она со сцены стриптиз танцует для незнакомых мужиков. Обвислый зад Бузовой уже знаменитей ее лица, настолько часто она его всюду пихает. Один раз выставила голые снимки, а потом уже нет границ. Пошла в разнос», - написал экс-участник «Дома-2» в Телеграм-канале.
Ранее блогер Роман Тертишный крайне нелицеприятно высказался в Телеграм-канале в адрес Ксении Собчак. Абрикосов считает, что в погоне за хайпом для журналистки не существует никаких препятствий и ничего святого.