Коллега по «Дому-2» ужаснулся поведению Бузовой на сцене

«Бузова потеряла всякое к себе уважение. Бабе сорок лет скоро, а она со сцены стриптиз танцует для незнакомых мужиков. Обвислый зад Бузовой уже знаменитей ее лица, настолько часто она его всюду пихает. Один раз выставила голые снимки, а потом уже нет границ. Пошла в разнос», - написал экс-участник «Дома-2» в Телеграм-канале.