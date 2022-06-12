В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
19 минут назад

Сафронов: «За деятельностью Галкина не слежу»

Ирина Лебедева

Никас Сафронов рассказал, что Максима Галкина он воспринимает только как супруга своей давней подруги – Аллы Пугачевой. Близко он с ним не общался, а интерес к творчеству Максима уже угас.

Сафронов: «За деятельностью Галкина не слежу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Художник сообщил, что в начале карьеры с удовольствием смотрел выступления пародиста, но, по его мнению, потом юморист себя исчерпал, - информирует teleprogramma.pro.

«Последнее десятилетие он не вызывает у меня интерес. Я просто знаю, что Галкин – муж моей доброй старой знакомой, с которой мы давно дружим: Аллы Борисовны Пугачевой. С Максимом я никогда близко не общался, и за его деятельностью не слежу, не в курсе, что он делает. Если совершил преступление – его должны наказать, если совершил подвиг – его должны наградить.

Моя позиция – я и ему, и всем, кто живет на планете Земля, желаю здоровья и долгих лет жизни. А про Пугачеву вообще нельзя сказать, что она эмигрировала: она всю жизнь жила по месяцу, два, три в разных странах», - резюмировал живописец.

Сафронов признался, что тоже может похвастаться недвижимостью за рубежом. По его словам, у него есть жилье в Греции, а кроме того, в настоящий момент он строит дом в Турции. Художник отметил, что у него нет опасений относительно судьбы своей заграничной недвижимости на фоне текущей ситуации, так как он верит «в свою звезду». При этом он подчеркнул, что не планирует покидать Россию.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Никас Сафронов,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители