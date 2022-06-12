Анита Цой рассказала, почему дала пощечину будущему мужу

Певица Анита Цой была гостьей телешоу «Привет, Андрей!», где вспомнила историю знакомства со своим супругом.
Певица никогда не скрывала, что жениха ей выбирали родственники по корейским традициям. С Сергеем Цоем до свадьбы она виделась семь раз. И на втором свидании Анита, воспитанная в строгих правилах, влепила ухажеру оплеуху, - пишет gazeta.ru.
«Это было на втором свидании, он пригласил меня в ресторан, позвал цыган…Они спели песни и в завершении предложили брудершафт. Нам наливают бокалы с шампанским, переплетают наши руки и потом он меня как поцелует. А я к этому никак не была готова, потому что мама воспитывала, что мужчина долго должен ухаживать. И он за это получил от меня оплеуху. После этого наш вечер закончился, я ему сказала: «Знаете, так за девушками никто не ухаживает», и убежала», рассказала звезда.
Тем не менее, свадьба состоялась, хотя в первые годы Анита устраивала мужу истерики, мечтая, чтобы он с ней развелся. Но Сергей выдержал испытания, проявил терпение и мудрость, и семья сложилась. В 1992 году у них родился сын, получивший имя в честь отца
Аниту регулярно спрашивают, откуда она черпает свою энергию и позитив? Артистка рассказала, что во многом успевать все и оставаться эффективной ей помогает природа, в том числе работа на участке. Она много времени проводит на грядках, где ее радует каждое распустившиеся растение. В саду или огороде проходит вся первая половина дня Аниты, а после она едет в студию или на концерт.