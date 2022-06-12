Анита Цой рассказала, почему дала пощечину будущему мужу

«Это было на втором свидании, он пригласил меня в ресторан, позвал цыган…Они спели песни и в завершении предложили брудершафт. Нам наливают бокалы с шампанским, переплетают наши руки и потом он меня как поцелует. А я к этому никак не была готова, потому что мама воспитывала, что мужчина долго должен ухаживать. И он за это получил от меня оплеуху. После этого наш вечер закончился, я ему сказала: «Знаете, так за девушками никто не ухаживает», и убежала», рассказала звезда.