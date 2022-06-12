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1 час назад

Кушанашвили заступился за Галкина после выступлений в Израиле

Газета.Ruиещё 3

Журналист Отар Кушанашвили восхитился умением Максима Галкина высказывать недовольство, не переходя при этом на оскорбления. Тем самым телеведущий прокомментировал нападки на юмориста в СМИ после его выступлений в Израиле.

Кушанашвили заступился за Галкина после выступлений в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы посмотрите как Максим Галкин красиво пользуется [словом]. Там нет оскорблений. Там недоумения человека, который не понимает, как в 21 веке можно решать все с помощью гаубиц», — отметил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!»

Он добавил, что Галкин по-прежнему любит Россию — сам юморист об этом же говорил в своем Telegram-канале.

«Максим Галкин говорит: «Я люблю Россию и это моя родина. Я не люблю подонков, которые делают вид, что они и есть Россия», — пересказал слова пародиста Кушанашвили.

Ранее Максим Галкин опубликовал архивное семейное видео в День России.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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