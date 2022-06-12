Кушанашвили заступился за Галкина после выступлений в Израиле

Журналист Отар Кушанашвили восхитился умением Максима Галкина высказывать недовольство, не переходя при этом на оскорбления. Тем самым телеведущий прокомментировал нападки на юмориста в СМИ после его выступлений в Израиле.
«Вы посмотрите как Максим Галкин красиво пользуется [словом]. Там нет оскорблений. Там недоумения человека, который не понимает, как в 21 веке можно решать все с помощью гаубиц», — отметил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!»
Он добавил, что Галкин по-прежнему любит Россию — сам юморист об этом же говорил в своем Telegram-канале.
«Максим Галкин говорит: «Я люблю Россию и это моя родина. Я не люблю подонков, которые делают вид, что они и есть Россия», — пересказал слова пародиста Кушанашвили.
Ранее Максим Галкин опубликовал архивное семейное видео в День России.