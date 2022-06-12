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36 минут назад

«Не «инфоцыганка», а шейха крипты»: Боня высмеяла коммерцию Собчак

Ирина Лебедева

Ксения Собчак, совсем недавно выступавшая в роли разоблачительницы «инфоцыганства», особенно досталось гуру марафонов желаний Елене Блиновской, сама оказалась не чужда подобной деятельности.

«Не «инфоцыганка», а шейха крипты»: Боня высмеяла коммерцию Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксения в своем микроблоге предлагает, в частности, туры в Дубай, где за 300 тысяч рублей без учета проживания и перелета обещает научить разбираться в криптовалюте, предоставить несколько мастер-классов от экспертов, а также поужинать с ней лично, - пишет «Комсомольская Правда».

«Мне надоело собирать информацию о крипте, NFT и биткоинах по крупицам и пытаться понять, что это - хитро построенная пирамида или долгосрочная инвестиция? Я устрою закрытую тусовку, на которой выступят топовые эксперты-криптомиллионеры. Вы готовы отправиться со мной на целых три дня в Дубай - самый роскошный криптовалютный город Арабских Эмиратов? Успейте занять место!» рекламирует свой продукт телеведущая.

Виктория Боня, в свое время обвиненная Собчак в причастности к сонму «инфоцыган» за организацию туров с шаманами и прочей экзотикой, выдаваемой ею за духовные практики, не прошла мимо деятельности Ксении.

«А что, так можно было? Переименовала марафон в тур, и вот ты уже не "инфоцыганка", а шейха крипты», - посмеялась Виктория.

В населенном пункте, где Ксения Собчак владеет землей, произошли неприятные события. Из-за стройки теледивы пострадала целая семья.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,Виктория Боня,Ксения Собчак,
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