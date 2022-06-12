Власти Латвии «наказали» Газманова

Олег Газманов уже несколько лет назад приобрел апартаменты в латвийской Юрмале. Обычно он и его семья проводили там летние месяцы. Сейчас же Газманов из-за своей позиции относительно спецоперации на Украине попал в европейский «черный список» и приехать в Юрмалу он больше не может.
Также в Латвии ему запрещена коммерческая деятельность, а это значит, что ни продать, ни сдавать квартиру он не имеет права. Фактически певца лишили собственности, - пишет Экспресс Газета.
«Можно дать Олегу совет: подождать, либо искать способы действия через специализированные не российские организации. Конечно, они будут обманывать. Они заберут большую часть дохода себе в карман, обирая цинично владельца квартиры. Это чудовищные потери», — рассуждает юрист Янис Юкша.
Сам Газманов пытается шутить по этому поводу.
«Коммунальную плату исправно плачу — вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу, еще и за моральный ущерб. А на эти деньги, наверное, виллу куплю», - прокомментировал он неприятную ситуацию.
Артист не скрывает, что из-за позиции по Украине перестал общаться сразу с несколькими добрыми знакомыми из числа знаменитостей.
Газманов убежден, что прощать таких людей нельзя.