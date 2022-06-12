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16 минут назад

«Вот меня приложили»: Газманов лишился доступа к квартире в Юрмале

Ирина Лебедева

Олег Газманов уже несколько лет назад приобрел апартаменты в латвийской Юрмале. Обычно он и его семья проводили там летние месяцы. Сейчас же Газманов из-за своей позиции относительно спецоперации на Украине попал в европейский «черный список» и приехать в Юрмалу он больше не может.

Власти Латвии «наказали» Газманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в Латвии ему запрещена коммерческая деятельность, а это значит, что ни продать, ни сдавать квартиру он не имеет права. Фактически певца лишили собственности, - пишет Экспресс Газета.

«Можно дать Олегу совет: подождать, либо искать способы действия через специализированные не российские организации. Конечно, они будут обманывать. Они заберут большую часть дохода себе в карман, обирая цинично владельца квартиры. Это чудовищные потери», — рассуждает юрист Янис Юкша.

Сам Газманов пытается шутить по этому поводу.

«Коммунальную плату исправно плачу — вот так меня приложили. Но когда все будет нормально, я с них все попрошу, еще и за моральный ущерб. А на эти деньги, наверное, виллу куплю», - прокомментировал он неприятную ситуацию.

Артист не скрывает, что из-за позиции по Украине перестал общаться сразу с несколькими добрыми знакомыми из числа знаменитостей.

Газманов поменял фамилию в знак поддержки спецоперации на Украине

Газманов убежден, что прощать таких людей нельзя.

Шоу-бизнес,Янис Юкша,Олег Газманов,
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