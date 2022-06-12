Власти Латвии «наказали» Газманова

Олег Газманов уже несколько лет назад приобрел апартаменты в латвийской Юрмале. Обычно он и его семья проводили там летние месяцы. Сейчас же Газманов из-за своей позиции относительно спецоперации на Украине попал в европейский «черный список» и приехать в Юрмалу он больше не может.