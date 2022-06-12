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59 минут назад

Шахназаров высмеял выступление Верки Сердючки в киевском метро

runews24.ruиещё 1

Писатель Михаил Шахназаров раскритиковал выступление пародиста Андрея Данилко, больше известного как Верка Сердючка, в метро Киева.

Шахназаров высмеял выступление Верки Сердючки в киевском метро
Фото: ALEXANDER KELTIK/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESSALEXANDER KELTIK/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS

Данилко надел военную форму, а также свою знаменитую шапочку со звездой. Артист исполнил песню про «некрасивого москаля».

«Трансвестита со звездой на жопоголове вы узнали. А воет про "некрасивого москаля" Нино Катамадзе, которую так любит облизывать российская недофронда», — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «болезные нашли площадку, которая соответствует их уровню, то есть дно поет на днище».

Напомним, что Данилко запретили въезд в Россию из-за его политических высказываний на 50 лет.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Нино Катамадзе,
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