Газманов обрушился с критикой на Макаревича и Гребенщикова

Известный российский исполнитель Олег Газманов отчитал своих коллег по цеху, покинувших Россию в сложный момент. Музыкант признался, что некоторых из артистов он вряд ли сможет когда-то простить.

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Певец считает, что стоит разделять таких «беглецов» на два лагеря: на тех, кто просто уехал, и на тех, кто уехал заграницу «и начинает оттуда гадить». Газманов подчеркнул, что и к тем, и к другим относится плохо, считает их предателями.

— Некоторых точно не прощу. Макаревича, например, Гребенщикова. Это просто предатели. Как их можно простить, если в это время ребята молодые жизни отдают за родину?! Ну как?! — заявил отечественный музыкант в эфире телеканала НТВ.

По мнению Газманова, критиковать действия своего государства можно лишь в мирное время. Однако во время спецоперации на Украине первоначально нужно разобраться с внешними проблемами, а затем решать внутренние, уверен артист.