Ирина Салтыкова закатила скандал в эфире телешоу

Одна из нестареющих певиц российской эстрады сильно разозлилась из-за вопроса, который ей задал эксперт. Салтыкова стала кричать и угрожать.

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В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, чья личная жизнь напоминает бразильские сериалы, 56-летняя певица Ирина Салтыкова никогда не могла похвастаться многочисленными мужьями и любовниками. Исполнительница хита «Серые глаза» была замужем всего один раз - за Виктором Салтыковым. Рассталась пара не очень хорошо. Артистка обвиняла теперь уже бывшего возлюбленного в алкоголизме и рукоприкладстве. Более того, Ирина Ивановна до сих пор не может вспоминать о тех событиях спокойно. В эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале (выпуск был посвящен суду между Джонни Деппом и Эмбер Херд) Салтыкова закатила скандал из-за того, что ей не понравился вопрос эксперта.

«Тебе какая разница, что у меня произошло? С каким по счету мужем, первым, вторым или третьим? Я была жертвой, сейчас я агрессор!» — кричала Салтыкова.

По мнению артистки, в нашей стране женщины абсолютно не защищены в суде. У их спутников, как это было в случае с Салтыковым, очень часто есть связи и финансовые возможности для того, чтобы повлиять на решение. Никакого выхода из этой ситуации недавно похваставшаяся яйцами Ирина Ивановна не видит.

«Нормальные люди в суд не идут. Проблему решать всегда сложно, тем более когда муж влиятельный! А Эмбер Херд никого не использовала, она уже известная прекрасная актриса», — отметила певица.