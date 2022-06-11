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1 час назад

Азиза поделилась радостными новостями

Ирина Лебедева

Азиза, как оказалось, не будет разводиться с молодым супругом-итальянцем Алессандро Лортэ. Если раньше ходили слухи о том, что певица решила «отпустить на волю» мужа, поскольку у нее не удалась процедура ЭКО, а без детей она семью семьей не считает, то теперь стало известно, что ее избранник никуда не делся и скоро приедет к ней из Италии. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

Азиза поделилась радостными новостями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они сейчас с мамой и братом заняты переездом из одного дома в другой, я жду его к середине июня», — рассказала Азиза.

Также певица поделилась бытовыми подробностями семейной жизни.

«Как человек из ресторанного бизнеса, он сам мне готовит. Не могу сказать, что он только спагетти делает, он умеет готовить и блюда из мяса, морепродуктов, вегетарианские блюда, салаты. Он это делает с любовью, так что у него прекрасно получается», - призналась звезда.

Ранее шоумен Гоген Солнцев заявил, что Певицу Азизу специально выгнали из шоу «Маска», потому что некто не может простить артистке талант и красоту. Солнцев подчеркнул, что выступления Азизы в «Маске» в костюме пингвина были «настоящим украшением» проекта. По его мнению, с певицей поступили «несправедливо», кто-то очень завистливый просто отомстил артистке за ее выдающиеся данные.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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