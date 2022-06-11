Азиза поделилась радостными новостями

Азиза, как оказалось, не будет разводиться с молодым супругом-итальянцем Алессандро Лортэ. Если раньше ходили слухи о том, что певица решила «отпустить на волю» мужа, поскольку у нее не удалась процедура ЭКО, а без детей она семью семьей не считает, то теперь стало известно, что ее избранник никуда не делся и скоро приедет к ней из Италии. Об этом информирует «Московский Комсомолец».