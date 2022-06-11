Пригожин заступился за Киркорова: «Надо закончить эту травлю»

Иосиф Пригожин высказал свое мнение по поводу отмены концертов Филиппа Киркорова и призвал прекратить «травлю исполнителя». Продюсер заявил, что Филипп Киркоров не уехал из страны и убрал из программы номер с танцами на кресте принеся извинения тем, кого это оскорбило. Об этом пишут news.ru.

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«Филипп не уехал из России, он с нами. Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться, — убежден Пригожин.

У Киркорова был запланирован большой тур по России с юбилейными концертами GOLD. THE GREATEST HITS. Но после видеообращения в поддержку Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а также скандального номера с танцами на кресте, концерты певца стали отменяться один за другим.

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