Стало известно, как помогала Пугачевой подруга-поэтесса

Алла Пугачева познакомилась с Кариной Филипповой еще будучи студенткой Гнесинского училища. Филиппова тогда уже была известной поэтессой, на чьи стихи исполнялись песни, и театральным педагогом.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина © РИА Новости / Евгения Новоженина

Но помимо творческого дара, Карина обладала умением удивительно точно гадать на картах, -

Экспресс Газета. Как сообщают СМИ, она с помощью карт увидела судьбу Майи Кристалинской, Натальи Фатеевой и многих других звезд.

Обращалась к ней с просьбой сделать расклад на картах и Алла Пугачева, причем не раз. Та никогда ей не отказывала, что порой выручало Примадонну.

Дружеские отношения Пугачевой и Филипповой продолжались много лет, вплоть до смерти Карины в 2019 году. Алла Борисовна часто навещала подругу в ее доме в деревне на берегу Волги.

Максим Галкин и Алла Пугачева в ближайшее время покинут Израиль, выяснил «Московский комсомолец».