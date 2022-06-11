Стало известно, как помогала Пугачевой подруга-поэтесса

Алла Пугачева познакомилась с Кариной Филипповой еще будучи студенткой Гнесинского училища. Филиппова тогда уже была известной поэтессой, на чьи стихи исполнялись песни, и театральным педагогом.
Но помимо творческого дара, Карина обладала умением удивительно точно гадать на картах, -
Экспресс Газета. Как сообщают СМИ, она с помощью карт увидела судьбу Майи Кристалинской, Натальи Фатеевой и многих других звезд.
Обращалась к ней с просьбой сделать расклад на картах и Алла Пугачева, причем не раз. Та никогда ей не отказывала, что порой выручало Примадонну.
Дружеские отношения Пугачевой и Филипповой продолжались много лет, вплоть до смерти Карины в 2019 году. Алла Борисовна часто навещала подругу в ее доме в деревне на берегу Волги.
Максим Галкин и Алла Пугачева в ближайшее время покинут Израиль, выяснил «Московский комсомолец».
После гастрольного тура по Израилю у юмориста запланированы выступления в Юрмале, Варшаве, Дублине и Лондоне. По словам источника издания, Алла Пугачева с детьми будут сопровождать Галкина в поездке в Прибалтику.