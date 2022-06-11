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1 час назад

Стало известно, как помогала Пугачевой подруга-поэтесса

Ирина Лебедева

Алла Пугачева познакомилась с Кариной Филипповой еще будучи студенткой Гнесинского училища. Филиппова тогда уже была известной поэтессой, на чьи стихи исполнялись песни, и театральным педагогом.

Стало известно, как помогала Пугачевой подруга-поэтесса
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина© РИА Новости / Евгения Новоженина

Но помимо творческого дара, Карина обладала умением удивительно точно гадать на картах, -

Экспресс Газета. Как сообщают СМИ, она с помощью карт увидела судьбу Майи Кристалинской, Натальи Фатеевой и многих других звезд.

Обращалась к ней с просьбой сделать расклад на картах и Алла Пугачева, причем не раз. Та никогда ей не отказывала, что порой выручало Примадонну.

Дружеские отношения Пугачевой и Филипповой продолжались много лет, вплоть до смерти Карины в 2019 году. Алла Борисовна часто навещала подругу в ее доме в деревне на берегу Волги.

Максим Галкин и Алла Пугачева в ближайшее время покинут Израиль, выяснил «Московский комсомолец».

После гастрольного тура по Израилю у юмориста запланированы выступления в Юрмале, Варшаве, Дублине и Лондоне. По словам источника издания, Алла Пугачева с детьми будут сопровождать Галкина в поездке в Прибалтику.

Шоу-бизнес,Наталья Фатеева,Майя Кристалинская,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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