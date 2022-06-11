Бритни Спирс на своей свадьбе повторила знаменитый поцелуй с Мадонной

40-летняя Бритни Спирс на прошедшей 10 июня 2022 года свадебной церемонии с 28-летним Сэмом Асгари повторила свой провокационный поцелуй с Мадонной.
Королева и принцесса поп-музыки напомнили гостям торжества о своем знаменитом совместном выступлении на MTV Video Music Awards в 2003 году, в ходе которого они поцеловались на сцене.
Спустя почти 20 лет Бритни и Мадонна повторили этот поцелуй — на этот раз во время свадьбы Спирс. После официальной части торжества артистки позировали вместе, изобразив поцелуй на камеру, сообщает издание Page Six.
Бритни Спирс и ее нынешний муж Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. В сентябре 2021-го Асгари сделал Спирс предложение руки и сердца, а в апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц сообщила о выкидыше. Известно, что первый муж Спирс Джейсон Александр попытался сорвать свадьбу исполнительницы. В результате Александр был арестован, а Спирс получила охранный ордер в отношении экс-мужа.