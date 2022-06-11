Бритни Спирс на своей свадьбе повторила знаменитый поцелуй с Мадонной

40-летняя Бритни Спирс на прошедшей 10 июня 2022 года свадебной церемонии с 28-летним Сэмом Асгари повторила свой провокационный поцелуй с Мадонной.

Фото: Getty Images/madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) Getty Images/madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Королева и принцесса поп-музыки напомнили гостям торжества о своем знаменитом совместном выступлении на MTV Video Music Awards в 2003 году, в ходе которого они поцеловались на сцене.

Спустя почти 20 лет Бритни и Мадонна повторили этот поцелуй — на этот раз во время свадьбы Спирс. После официальной части торжества артистки позировали вместе, изобразив поцелуй на камеру, сообщает издание Page Six.