В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
42 минуты назад

Бритни Спирс на своей свадьбе повторила знаменитый поцелуй с Мадонной

Газета.Ru

40-летняя Бритни Спирс на прошедшей 10 июня 2022 года свадебной церемонии с 28-летним Сэмом Асгари повторила свой провокационный поцелуй с Мадонной.

Бритни Спирс на своей свадьбе повторила знаменитый поцелуй с Мадонной
Фото: Getty Images/madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)Getty Images/madonna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Королева и принцесса поп-музыки напомнили гостям торжества о своем знаменитом совместном выступлении на MTV Video Music Awards в 2003 году, в ходе которого они поцеловались на сцене.

Спустя почти 20 лет Бритни и Мадонна повторили этот поцелуй — на этот раз во время свадьбы Спирс. После официальной части торжества артистки позировали вместе, изобразив поцелуй на камеру, сообщает издание Page Six.

Бритни Спирс и ее нынешний муж Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. В сентябре 2021-го Асгари сделал Спирс предложение руки и сердца, а в апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц сообщила о выкидыше. Известно, что первый муж Спирс Джейсон Александр попытался сорвать свадьбу исполнительницы. В результате Александр был арестован, а Спирс получила охранный ордер в отношении экс-мужа.

Шоу-бизнес,Мадонна,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители