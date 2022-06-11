В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
28 минут назад

Садальский сообщил о сорвавшейся поездке в Донецк

Ирина Лебедева

Станислав Садальский совместно с Татьяной Кравченко хотели поехать в Донецк «по зову сердца» чтобы на сцене Донецкого драматического театра представить премьеру спектакля.

Садальский сообщил о сорвавшейся поездке в Донецк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Садальского, Кравченко сама родилась в Донецке, и она очень близко к сердцу принимает трагедию ее малой родины. Об этом пишут nation-news.

К сожалению, поездка сорвалась. Не все коллеги актера захотели или смогли участвовать в постановке.

«Мы тоже с Таней Кравченко хотели поехать туда, именно по зову сердца. Таня сама из Донецка, а молодые испугались поехать. В Донецке один из самых красивых театров в Европе. Весь в золоте. Я обожаю этот театр, сцену этого театра», - сказал Садальский.

Станислав Садальский – российский актер театра и кино в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором написал свое мнение о происходящих событиях на Украине.

По словам актера, когда началась спецоперация России на Украине, он был с гастролями в Сибири. Садальский подчеркнул, что поддерживает эти действия. Он добавил, что признать независимость Донецка и Луганска нужно было уже давно.

Шоу-бизнес,Татьяна Кравченко,Станислав Садальский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители