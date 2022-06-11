Садальский сообщил о сорвавшейся поездке в Донецк

Станислав Садальский совместно с Татьяной Кравченко хотели поехать в Донецк «по зову сердца» чтобы на сцене Донецкого драматического театра представить премьеру спектакля.

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По словам Садальского, Кравченко сама родилась в Донецке, и она очень близко к сердцу принимает трагедию ее малой родины. Об этом пишут nation-news.

К сожалению, поездка сорвалась. Не все коллеги актера захотели или смогли участвовать в постановке.

«Мы тоже с Таней Кравченко хотели поехать туда, именно по зову сердца. Таня сама из Донецка, а молодые испугались поехать. В Донецке один из самых красивых театров в Европе. Весь в золоте. Я обожаю этот театр, сцену этого театра», - сказал Садальский.

Станислав Садальский – российский актер театра и кино в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором написал свое мнение о происходящих событиях на Украине.