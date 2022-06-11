У Бибера парализовало половину лица

Поклонники Джастина Бибера уже некоторое время назад заметили, что у 28-летнего певца явные проблемы со здоровьем. Скрывать их стало уже невозможным, и Джастин в личном блоге решил сказать правду о своем состоянии. Он активно борется со страшной болезнью, грозящей парализацией и глухотой. Об этом пишет СтарХит.

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«Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамзи Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние», - признался музыкант.

Джастин не знает, сколько времени займет лечение, но очень надеется, что болезнь в итоге удастся побудить. Этого же желают ему его поклонники по всему миру.