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1 час назад

Стало известно о планах Пугачевой и Галкина покинуть Израиль

Вероника Полынина

Галкин и Пугачева в ближайшее время уедут из Израиля

Стало известно о планах Пугачевой и Галкина покинуть Израиль
Фото: ТАССТАСС

Максим Галкин и Алла Пугачева в ближайшее время покинут Израиль, выяснил «Московский комсомолец».

После гастрольного тура по Израилю у юмориста запланированы выступления в Юрмале, Варшаве, Дублине и Лондоне. По словам источника издания, Алла Пугачева с детьми будут сопровождать Галкина в поездке в Прибалтику.

«Скорее всего, как минимум в Юрмалу семейство вылетит вместе», - сказал источник.

Он отметил, что в августе Галкин и Пугачева традиционно отдыхали в Юрмале, причем проводили там не меньше месяца. По словам собеседника «МК», Примадонна не очень хорошо переносит жару, и уже сейчас в Израиле ей приходится выходить на улицу утром или вечером.

Источник утверждает также, что Пугачева не любит перемещаться самолетами, поэтому скорее всего она останется в Юрмале с детьми, в то время как Галкин будет ездить по Европе.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Галкин и Пугачева уехали в Израиль. Певица недавно заявила, что семья вернется в Москву к 1 сентября, когда у их детей Лизы и Гарри начнется новый учебный год. У Галкина же на 2 сентября назначен концерт в Австралии.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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