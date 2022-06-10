Стало известно о планах Пугачевой и Галкина покинуть Израиль

Максим Галкин и Алла Пугачева в ближайшее время покинут Израиль, выяснил «Московский комсомолец».
После гастрольного тура по Израилю у юмориста запланированы выступления в Юрмале, Варшаве, Дублине и Лондоне. По словам источника издания, Алла Пугачева с детьми будут сопровождать Галкина в поездке в Прибалтику.
«Скорее всего, как минимум в Юрмалу семейство вылетит вместе», - сказал источник.
Он отметил, что в августе Галкин и Пугачева традиционно отдыхали в Юрмале, причем проводили там не меньше месяца. По словам собеседника «МК», Примадонна не очень хорошо переносит жару, и уже сейчас в Израиле ей приходится выходить на улицу утром или вечером.
Источник утверждает также, что Пугачева не любит перемещаться самолетами, поэтому скорее всего она останется в Юрмале с детьми, в то время как Галкин будет ездить по Европе.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Галкин и Пугачева уехали в Израиль. Певица недавно заявила, что семья вернется в Москву к 1 сентября, когда у их детей Лизы и Гарри начнется новый учебный год. У Галкина же на 2 сентября назначен концерт в Австралии.