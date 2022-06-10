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25 минут назад

Валя Карнавал рассказала о ДТП со своим участием

Вероника Полынина

Валя Карнавал рассказала о ДТП с электробусом

Валя Карнавал рассказала о ДТП со своим участием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда TikTok Валя Карнавал рассказала подробности аварии, в которую она попала на своем розовом «Гелендвагене».

ДТП произошло в Москве. По словам Карнавал, она не виновата в случившемся. Автомобиль стоял на обочине, когда в него въехал электробус. В момент аварии в электробусе находились люди, а машине Валя была с водителем и менеджером.

«Ничего страшного не случилось, машина просто стояла на аварийках. Автобус просто взял и въехал в «Гелендваген», снес зеркало. Я не виновница ДТП», - приводит «Газета.ру» слова блогерши.

Карнавал добавила, что не собирается привлекать водителя электробуса к ответственности и будет ремонтировать машину за свой счет. По словам блогерши, в результате ДТП никто не пострадал.

Валя Карнавал купила розовый Mercedes Benz G-63 («Гелендваген») в сентябре 2021 года.

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