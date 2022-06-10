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1 час назад

Пригожин вступился за Киркорова

Елена Прошина

Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение об отмене концертов Филиппа Киркорова из-за неудачного номера с крестом на юбилейном концерте. Он призвал прекратить травлю певца. Об этом пишет NEWS.ru.

Пригожин вступился за Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пригожина, Филипп Киркоров не уехал из страны, как многие артисты, и уже принес свои извинения тем, кого мог оскорбить своим поведением на сцене.

«Филипп не уехал из России, он с нами. Он не вибрирует. Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться», — сказал Пригожин.

Напомним, скандал с Филиппом Киркоровым разразился после его выступления на юбилейном концерте в Кремле. В одном из номеров на песню «Мария Магдалена» на сцене оказался огромных православный крест, внутри которого находилась танцовщица, а сам певец во время исполнения ходил по нему.

Выступление вызвало осуждение со стороны РПЦ и многих поклонников исполнителя. Киркоров извинился перед зрителями и убрал номер из гастрольного тура. Однако его концерты начали отменять по всей России. Так, шоу уже отменили в Майкопе, Пятигорске и Ставрополе.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,РПЦ,
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