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20 минут назад

Пригожин призвал перестать "травить" Киркорова

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru призвал прекратить «травлю» певца Филиппа Киркорова. Он напомнил, что музыкант не покидал Россию после начала спецоперации на Украине.

Пригожин призвал перестать "травить" Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Филипп не уехал из России, он с нами. Он не вибрирует (не критиковал спецоперацию — «Газета.Ru»). Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста», — высказался Пригожин.

Продюсер также уточнил, что Киркоров уже извинился перед теми, кого оскорбил номером «Мария Магдалена» с танцем на опрокинутом кресте. По мнению Пригожина, сейчас не самое подходящее время, чтобы «ругаться и выяснять отношения» внутри российского сообщества.

Ранее на выступлении Киркорова в Государственном Кремлевском дворце на концерте, посвященном 55-летию музыканта, фрагмент с исполнением песни «Мария Магдалена», когда на сцене появляется светящийся крест, внутри которого «распята» актриса, вызвал осуждение со стороны РПЦ.

Позже певец извинился и заявил, что не хотел сознательно оскорбить кого-либо своим выступлением. Также он изменил номер с танцем на кресте.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,РПЦ,
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