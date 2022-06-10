Пригожин призвал перестать "травить" Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru призвал прекратить «травлю» певца Филиппа Киркорова. Он напомнил, что музыкант не покидал Россию после начала спецоперации на Украине.

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«Филипп не уехал из России, он с нами. Он не вибрирует (не критиковал спецоперацию — «Газета.Ru»). Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста», — высказался Пригожин.

Продюсер также уточнил, что Киркоров уже извинился перед теми, кого оскорбил номером «Мария Магдалена» с танцем на опрокинутом кресте. По мнению Пригожина, сейчас не самое подходящее время, чтобы «ругаться и выяснять отношения» внутри российского сообщества.

Ранее на выступлении Киркорова в Государственном Кремлевском дворце на концерте, посвященном 55-летию музыканта, фрагмент с исполнением песни «Мария Магдалена», когда на сцене появляется светящийся крест, внутри которого «распята» актриса, вызвал осуждение со стороны РПЦ.