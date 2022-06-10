Муцениеце заявила об отъезде из России

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что планирует на лето уехать в Ригу вместе с детьми от актера Павла Прилучного. В социальных сетях она рассказала, что Мия и Тимофей скучают по латвийскому городу, сообщает «Слово и дело».

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«Я живу, учитывая пожелания своих детей! Мы очень хотим в деревню. В Ригу! Они даже не могут себе представить, что не поедут туда», — заявила Муцениеце.

Прилучный пока никак не отреагировал на желание бывшей супруги увезти детей из России. Напомним, что знаменитости прожили в браке девять лет и развелись в летом 2020 года.