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50 минут назад

Муцениеце заявила об отъезде из России

Елена Прошина

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что планирует на лето уехать в Ригу вместе с детьми от актера Павла Прилучного. В социальных сетях она рассказала, что Мия и Тимофей скучают по латвийскому городу, сообщает «Слово и дело».

Муцениеце заявила об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я живу, учитывая пожелания своих детей! Мы очень хотим в деревню. В Ригу! Они даже не могут себе представить, что не поедут туда», — заявила Муцениеце.

Прилучный пока никак не отреагировал на желание бывшей супруги увезти детей из России. Напомним, что знаменитости прожили в браке девять лет и развелись в летом 2020 года.

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Ранее стало известно, что Прилучный продал дом в подмосковном поселке за 100 млн рублей, в котором он жил с Муцениеце. По словам его адвоката, недвижимость была приобретена в ипотеку. Вырученные деньги пошли на ее погашение, а на остаток актер приобрел коттедж поменьше в другом районе.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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