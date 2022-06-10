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58 минут назад

Рудковская рассказала о планах воспитать из сыновей чемпионов

Елена Прошина

Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что в мягком подходе к воспитанию детей нет смысла. Она сама мечтает, чтобы ее сыновья от фигуриста Евгения Плющенко стали выдающимися личностями. Об этом продюсер заявила «Чемпионату».

Рудковская рассказала о планах воспитать из сыновей чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, если родители хотят вырастить олимпийского чемпиона, то не надо жалеть ребенка в спорте. У него должен быть чемпионский характер.

«Нужно много работать. Я считаю, что детей жалеть в спорте не нужно, если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа. Но могу сказать, что я прошла с моим мужем две Олимпиады. Я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя», — сказала Рудковская.

Напомним, у Рудковской и Плющенко двое совместных детей. Старший сны 9-летний Саша уже несколько лет занимается фигурным катанием и успел показать себя, выступая в шоу на льду. Также супруги воспитывают годовалого Арсения, которого скоро также хотят отдать в спорт.

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