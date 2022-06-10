Рудковская рассказала о планах воспитать из сыновей чемпионов

Музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что в мягком подходе к воспитанию детей нет смысла. Она сама мечтает, чтобы ее сыновья от фигуриста Евгения Плющенко стали выдающимися личностями. Об этом продюсер заявила «Чемпионату».
По ее мнению, если родители хотят вырастить олимпийского чемпиона, то не надо жалеть ребенка в спорте. У него должен быть чемпионский характер.
«Нужно много работать. Я считаю, что детей жалеть в спорте не нужно, если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа. Но могу сказать, что я прошла с моим мужем две Олимпиады. Я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя», — сказала Рудковская.
Напомним, у Рудковской и Плющенко двое совместных детей. Старший сны 9-летний Саша уже несколько лет занимается фигурным катанием и успел показать себя, выступая в шоу на льду. Также супруги воспитывают годовалого Арсения, которого скоро также хотят отдать в спорт.