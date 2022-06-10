Рудковская рассказала о планах воспитать из сыновей чемпионов

«Нужно много работать. Я считаю, что детей жалеть в спорте не нужно, если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа. Но могу сказать, что я прошла с моим мужем две Олимпиады. Я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя», — сказала Рудковская.