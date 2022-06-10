Волочкова показала грудь полицейским

Анастасия Волочкова рассказала, зачем показала грудь сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту. Она объяснила свои действия в эфире «Нового радио».
«Расковыряли мою сумку, берут в руки мои трусики, кольцо за 60 миллионов рублей. После вот этого всего я сказала им, что они мне завидуют, и показала свою грудь», – заявила экс-балерина.
По словам Волочковой, полицейские вели себя неподобающим образом. Они осматривали ее нижнее белье и кольцо с турмалином параиба и бриллиантами. Бывшая балерина посчитала, что к ней относятся предвзято, поэтому она решила продемонстрировать свою грудь.
В эфире «Нового радио» Волочкова отметила, что видео, которое оказалось в интернете, не должно было оказаться в Сети.
Ранее «ФедералПресс» писал, что балерина рассказала, как нашла свою новую любовь.