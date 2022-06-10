В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
29 минут назад

Волочкова показала грудь полицейским

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Анастасия Волочкова рассказала, зачем показала грудь сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту. Она объяснила свои действия в эфире «Нового радио».

Волочкова показала грудь полицейским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Расковыряли мою сумку, берут в руки мои трусики, кольцо за 60 миллионов рублей. После вот этого всего я сказала им, что они мне завидуют, и показала свою грудь», – заявила экс-балерина.

По словам Волочковой, полицейские вели себя неподобающим образом. Они осматривали ее нижнее белье и кольцо с турмалином параиба и бриллиантами. Бывшая балерина посчитала, что к ней относятся предвзято, поэтому она решила продемонстрировать свою грудь.

В эфире «Нового радио» Волочкова отметила, что видео, которое оказалось в интернете, не должно было оказаться в Сети.

Ранее «ФедералПресс» писал, что балерина рассказала, как нашла свою новую любовь.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители