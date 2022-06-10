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1 час назад

Волочкова раскрыла источники своего заработка

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова дает много бесплатных концертов, однако зарабатывает на жизнь звезда благодаря своей известности. О своих источниках дохода знаменитость рассказала в эфире «Нового радио».

Волочкова раскрыла источники своего заработка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Волочковой, зарабатывает на жизнь она посредством съемок, рекламы и других источников.

«Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать», — рассказала балерина.

Волочкова призналась, что живет роскошно, ее финансы позволяют ей путешествовать без каких-либо ограничений.

«Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — отметила балерина.

Звезда также рассказала про нового мужчину. По ее словам, ее турецкий друг состоятельный бизнесмен с собственным парком элитных автомобилей.

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«Он молодой, красивый, сексуальный, интересный и светлый. Снял для меня частный остров, чтобы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов. Он снял отдельную, трехэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой мы каждый день с нашего пирса совершали морские прогулки», — сказала она.

Ранее появилась информация о депортации Волочковой из Турции. Однако балерина опровергла слухи. В соцсетях она заверила, что ее встретили и проводили «со счастливыми лицами».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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