Волочкова раскрыла источники своего заработка

Балерина Анастасия Волочкова дает много бесплатных концертов, однако зарабатывает на жизнь звезда благодаря своей известности. О своих источниках дохода знаменитость рассказала в эфире «Нового радио».
По словам Волочковой, зарабатывает на жизнь она посредством съемок, рекламы и других источников.
«Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать», — рассказала балерина.
Волочкова призналась, что живет роскошно, ее финансы позволяют ей путешествовать без каких-либо ограничений.
«Могу позволить себе поехать в любое путешествие, заплатить любые деньги за Мальдивы, пригласить с собой того человека, которого хочу. Может, он не богат, но у него большое сердце и достоинство», — отметила балерина.
Звезда также рассказала про нового мужчину. По ее словам, ее турецкий друг состоятельный бизнесмен с собственным парком элитных автомобилей.
«Он молодой, красивый, сексуальный, интересный и светлый. Снял для меня частный остров, чтобы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов. Он снял отдельную, трехэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой мы каждый день с нашего пирса совершали морские прогулки», — сказала она.
Ранее появилась информация о депортации Волочковой из Турции. Однако балерина опровергла слухи. В соцсетях она заверила, что ее встретили и проводили «со счастливыми лицами».