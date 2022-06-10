Волочкова раскрыла источники своего заработка

«Он молодой, красивый, сексуальный, интересный и светлый. Снял для меня частный остров, чтобы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов. Он снял отдельную, трехэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой мы каждый день с нашего пирса совершали морские прогулки», — сказала она.