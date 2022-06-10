«Ищу Золушку»: Крид занялся поиском будущей жены

Музыкант Егор Крид опубликовал фотографию забавных зеленых кроксов с высоким каблуком. В своем Telegram-канале он заявил, что «ищет Золушку», которой бы подошла такая туфелька.

Фото: ТАСС ТАСС

«Пока либо по размеру не подходят, либо просто туфельки не заходят», — пошутил исполнитель.

Напомним, что Криду в конце июня исполнится 28 лет. Пока ему никак не удается встретить спутницу жизни. Ранее музыкант рассказывал, что у него было много девушек, однако ни одна из них не смогла создать с ним семью.