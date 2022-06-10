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48 минут назад

«Ищу Золушку»: Крид занялся поиском будущей жены

Елена Прошина

Музыкант Егор Крид опубликовал фотографию забавных зеленых кроксов с высоким каблуком. В своем Telegram-канале он заявил, что «ищет Золушку», которой бы подошла такая туфелька.

«Ищу Золушку»: Крид занялся поиском будущей жены
Фото: ТАССТАСС

«Пока либо по размеру не подходят, либо просто туфельки не заходят», — пошутил исполнитель.

Напомним, что Криду в конце июня исполнится 28 лет. Пока ему никак не удается встретить спутницу жизни. Ранее музыкант рассказывал, что у него было много девушек, однако ни одна из них не смогла создать с ним семью.

Последний громкий роман у рэпера случился с блогершей Валей Карнавал. После расставания молодые люди не раз высказывали претензии друг к другу. Кроме того, бывшая избранница Крида, модель Диана Мелисон, также периодически критикует Егора, обвиняя его в изменах.

Шоу-бизнес,Крид,Диана Мелисон,
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