«Ищу Золушку»: Крид занялся поиском будущей жены

Музыкант Егор Крид опубликовал фотографию забавных зеленых кроксов с высоким каблуком. В своем Telegram-канале он заявил, что «ищет Золушку», которой бы подошла такая туфелька.
«Пока либо по размеру не подходят, либо просто туфельки не заходят», — пошутил исполнитель.
Напомним, что Криду в конце июня исполнится 28 лет. Пока ему никак не удается встретить спутницу жизни. Ранее музыкант рассказывал, что у него было много девушек, однако ни одна из них не смогла создать с ним семью.
Последний громкий роман у рэпера случился с блогершей Валей Карнавал. После расставания молодые люди не раз высказывали претензии друг к другу. Кроме того, бывшая избранница Крида, модель Диана Мелисон, также периодически критикует Егора, обвиняя его в изменах.