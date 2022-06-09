Алена Водонаева улетела из России

Экс-участница телепроекта «Дом-2» - телеведущая Алена Водонаева сообщила своим фанатам, что улетела из России. Звезда рассказала об этом в своем микроблоге.

Фото: ТАСС ТАСС

Алена отмечает, что решила уехать в Италию для решения личных вопросов. Накануне она призналась, что сильно переживает из-за перелета, поскольку страдает аэрофобией. Спустя определенное время Водонаева вышла на связь, заявив, что уже прилетела в Италию, где встретится с подругами.

Водонаева заселилась в роскошный отель, откуда записала несколько видео, показав ванную комнату, гардероб, террасу и спальню. Алена отметила, что по гостинице она гуляет с приятельницей.