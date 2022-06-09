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11 минут назад

Крестный отец детей Грачевского решил оставить их без наследства

Елена Прошина

Мещанский районный суд удовлетворил иск нынешнего владельца телепередачи «Ералаш» Аркадия Григоряна, потребовавшего от семьи своего бывшего партнера — Бориса Грачевского — возместить ему деньги, которые кинорежиссер брал у собственных компаний в займ при жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Крестный отец детей Грачевского решил оставить их без наследства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно судебным документам, в конце 2021 года Григорян предъявил бумаги, свидетельствующие о том, что при жизни Грачевский взял займ у «Ералаша» и «Продюсерского центра Ералаш» на 18,5 миллионов рублей. Когда-то партнер и крестный двоих детей режиссера представил два иска, один из которых на 12,5 миллионов рублей уже удовлетворили, решение еще по одному примут в июле.

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Также суд постановил, что за пользование займом семья Грачевского должна платить проценты в размере семи годовых, но не более стоимости всего имущества оставленного после смерти режиссером. Таким образом при долгих выплатах его семья может лишиться квартиры в центре Москвы за 17 миллионов рублей, загородного особняка за 50 миллионов рублей и небольшой доли в «Ералаше». Отмечается, что долг поровну должны выплатить все четверо наследников Грачевского — молодая вдова Екатерина Белоцерковская, ее маленький сын Филипп, девятилетняя дочь Василиса от предыдущего брака и старшая дочь Ксения от первой жены. Есть также старший сын Максим, но он фактически отказался от наследства, поскольку не подавал документы на вступление в него. При этом существует мнение, что режиссер занимал деньги именно для старшего сына, который оказался в долгах на один миллиард рублей из-за проблем с бизнесом. Максим до сих пор не выплатил эту сумму.

Белоцерковская пыталась решить вопрос с долгом режиссера мирным путем, но у нее ничего не вышло, ведь когда-то она пыталась доказать, что Григорян завладел кинобизнесом ее мужа незаконно.

«Как я могу реагировать на этот суд? Аркадий Григорян — это крестный отец двоих детей Бориса. По моему личному мнению, он сидит в Бориной компании на Бориных деньгах — разве нет? Не знаю, как я буду выплачивать ему эти деньги, а главное — как совесть позволит ему брать их. Да, мы можем лишиться всего наследства Бориса, и что с этим делать, я не понимаю», — прокомментировала ситуацию Белоцерковская.

По словам ее адвоката Евгения Бранецкого, вдова намерена обжаловать решение суда, но вероятность выиграть дело «довольно низкая», поскольку Григорян предоставил в суд договор займа и проверить через банк осуществлял ли при жизни режиссер какие-то выплаты по нему не вышло.

Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,
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