«Я там пару миллионов бросил»: Галкин высказался о возвращении в РФ

Известный российский телеведущий Максим Галкин вот уже на протяжении 3-х месяцев пребывает со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми в Израиле. Несмотря на то, что пользователи в сети считают, что причиной отъезда стала политическая позиция семьи, сами селебрити это отрицают. Другими вариантами «бегства» стал запланированный отпуск и лечение Аллы Борисовны. Однако, точного подтверждения этого не было.

Сейчас Максим Галкин живет у родственников в Израиле и там дает свои концерты. Хотя российский телеведущий тщательно скрывает детали своих выступлений, что-то все же проникает в сеть. В интернете завирусились кадры, на которых Галкин собирается рассказать историю про свою Родину, а после отшучивается, что его «все равно не пустят».

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«Все равно обратно не пустят. Меня спрашивают: собираюсь ли я в Россию? Я на это отвечаю, что есть такая примета: если бросил монетку, обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил», — рассказывает Максим Галкин.

Сам же Максим с Аллой заявляют, что вернутся в Россию к 1-му сентября. Как рассказывает Примадонна, дети пойдут в свою школу и никто не собирается их переводить в другое образовательное учреждение.

Стала известная настоящая причина отъезда юмориста Максима Галкина с семьёй в Израиль. Как сообщает «Teleprogramma.pro», об этом мужчина рассказал на одном из концертов.

"Недавно нашел мамино свидетельство о рождении. Многие сейчас ищут документы, доказывающие их родство с евреями. Не у всех есть родственники с нужными корнями. Лично у меня признак политический.", - поделился шоумен.

Напомним, что звёздная семья живёт в Израиле больше двух месяцев.

Шоумен Максим Галкин прокомментировал публикации в российской прессе, в которых обсуждают отрывок одного из концертов сатирика в Израиле.

В ролике он высмеял возможную негативную реакцию российских телеведущих на вступление Швеции в НАТО.

«Пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Я ни разу за 28 лет своих выступлений, ни одним словом не облил грязью свою родную любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ», — цитирует высказавшегося в социальных сетях Галкина mk.ru.

По словам Галкина, он «всегда был за народ» и пообещал «высмеивать тех, кто стоит на пути развития России».

«Я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и изоляции», — заключил он.

Ролик с участием Максима Галкина раскритиковала, в частности, актриса Мария Шукшина. Она предложила шоумену оставаться в Израиле, где он «наел пузико».

Максим Галкин во время гастрольного тура на одном из выступлений в Израиле высказался о происходящей в мире ситуации, при этом он высмеял ведущих Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву. Видео с выступлением артиста попало в Сеть. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни заняли сторону юмориста, поддержав его нелестное высказывание против ведущих телеканала «Россия 1». Другие же напомнили, что они профессионалы своего дела.

Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА, шведскую стенку переименуют в лазалку. И, конечно, запретят сказки Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, и он орет: «Карлсон!» — говорит комик на своем выступлении.

Певица Алла Пугачёва, уехавшая из России после начала спецоперации на Украине, ответила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на оскорбления в её адрес на телецентре «Останкино». Там появилась бегущая строка, в которой неизвестные радовались, что певица уехала из страны, и в матерной форме уверяли, что она всем надоела. Певица написала: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна».

Пугачёва и её супруг подверглись резкой критике после отъезда, при этом певица предпочитала долгое время отмалчиваться и не комментировать ни длительное пребывание в Израиле, ни ситуацию в России.

Певица Алла Пугачева впервые после отъезда в Израиль открыто поддержала своего мужа — юмориста Максима Галкина.

Так, артистка сделала в своей социальной сети репост видео шоумена. В нем Галкин заявил, что ни разу за свою карьеру «не облил грязью свою родную любимую Россию», а только пародировал политиков и чиновников. По его словам, он «всегда был за народ». Также юморист в своем видео пообещал «высмеивать тех, кто стоит на пути развития России».

«Имеющий уши да услышит», – подписала ролик своего супруга Пугачева.

Ранее сообщалось, что Пугачева с Галкиным и детьми уехали в Израиль. По словам юмориста, он покинул Россию из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов в разных российских городах. Телеведущий попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.

Он также сообщал, что все билеты на его концерт в Израиле в июне проданы.

Как заявляла Пугачева, ее семья вернется в Россию осенью.

Съемочная группа «Известий» пообщалась с певицей Аллой Пугачевой и ее мужем, телеведущим и юмористом Максимом Галкиным и раскрыла подробности о месте их проживания в Израиле.

По информации издания, звездная пара обосновалась в элитном особняке, который находится в так называемой «израильской Рублевке». Его стоимость составляет не менее шести миллионов долларов.

Также журналисты назвали собственника дома. Как выяснились, недвижимость принадлежит брату юмориста — бизнесмену, который сотрудничает с российской оборонной промышленностью. Возможно, особняк был приобретен на средства от поставок техники силовым структурам.

В материале говорится, что в базе данных СПАРК Дмитрий Галкин значится как президент и член совета директоров ООО «ВПК». Эта компания производит бронетранспортеры, полицейские машины и спецавтомобили для Росгвардии, ФСИН и структур «Ростеха».

Михаил Шахназаров – российский писатель и телеведущий в программе “Полный абзац” на Youtube жестко раскритиковал шоумена и юмориста Максима Галкина, который сбежал из России после начала спецоперации на Украине, а сегодня гастролирует с концертами по Израилю.

В сети появился видеоролик с выступления Галкина, где он заявил, что в любом случае вернется в Россию, потому что оставил там пару миллионов.

По словам телеведущего, ему много чего рассказывали про Галкина, отзываясь о нем, как о добром человеке.

Но в связи с подобными выступлениями, Шахназаров назвал комика «жалким, так как лживые пропагандисты являются мерзкими».

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«И вот эта фраза «Я там пару миллионов оставил в России». Послушайте, Вы в России на русском народе заработали намного больше. Я не считаю чужие деньги, но почему же вы не сказали, сколько вы не оставили в России, сколько не заплатили налогов?» — высказался Шахназаров.

Известная телеведущая Маша Малиновская заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации юмориста Максима Галкина. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В своих социальных сетях Малиновская пообщалась с подписчиками и ответила на их вопросы. Один из фанатов спросил об ориентации юмориста Максима Галкина и выяснил, не является ли он геем.

«В определенном смысле, да», - заявила Маша Малиновская.

Девушка также поделилась смешной картинкой с цитатой Ларисы Гузеевой.

Мария Шукшина – российская актриса выставила в своей соцсети комментарий одного из пользователей, который отреагировал на концерт шоумена Максима Галкина в Израиле, где комик высмеивал Скабееву и Соловьева.

«Как же, всё-таки, Галкин нашёл себя, как расцвёл его талант в родном Израиле. И пузико наел, и штанишки, и зал смеётся по-домашнему. Там и оставайся, золотко», — гласил комментарий под видеороликом.

Шукшина отметила, что тут даже комментировать ничего не нужно, так как обратная связь от простых людей все очевидно показывает.

Но актриса добавила, что мнение пользователя не является ее собственным.

Артист балета Николай Цискаридзе в разговоре с StarHit признался, что после съемки пилотного выпуска программы «Сегодня вечером» со своим участием в роли ведущего написал Максиму Галкину.

«Другое дело — я как человек, который очень дружит с Максом, после первой съемки, а она закончилась поздно ночью, написал ему. Галкин пошутил в ответ, потом я пошутил. Так, как Максим, не смогу, как Андрюша Малахов — не смогу, я могу делать так, как я могу и понимаю», — подчеркнул Цискаридзе.

Он также добавил, что был не против, когда продюсеры ток-шоу поинтересовались, могут ли они позвать еще кого-то на роль ведущего. Цискаридзе подчеркнул, что совершенно «не обидится» в таком случае. После разговора с Галкиным артист балета принял решение, что будет вести передачу в своем стиле, не подражая никому.

Александр Добронравов – российский певец, композитор, продюсер считает, что если шоумен Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачева, которые покинули РФ сразу после начала спецоперации на Украине, вернутся в Россию, то страшного ничего не произойдет, передает портал “Пятый канал“.

«Да пускай возвращаются (Галкин с Пугачевой), и все будет нормально, ничего страшного. Будут какие-то трудности, снимут концерт, может, какая-нибудь администрация скажет: “Нет, у нас люди не пойдут”. Знаете, регионы разные: центральные более лояльные, любят Макса и таким. В этом, кстати, тоже его талант», — говорит Добронравов.

Певец отметил, что есть много людей, которые просят остановить спецоперацию. Но технически это сделать невозможно, уверен Добронравов. По его словам, данную ситуацию просто нужно пережить.

Юморист Максим Галкин в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) пообещал фанатам прилететь в Латвию в начале августа, чтобы дать концерт в Юрмале.

«Дорогие друзья! Спешу вас обрадовать. 4 августа в Юрмале — мой сольный концерт. В моем любимом концертном зале «Дзинтари», — анонсировал Галкин.

Он также заверил, что приедет с новой юмористической программой. По словам юмориста, летние концерты в «Дзинтари» уже стали для него традицией. При этом часть собранных денег с гастрольного тура Галкина пойдет на помощь украинским беженцам.