Цискаридзе написал Галкину

"Другое дело — я как человек, который очень дружит с Максом, после первой съемки, а она закончилась поздно ночью, написал ему. Галкин пошутил в ответ, потом я пошутил. Так как Максим не смогу, как Андрюша Малахов не смогу, я могу делать так, как я могу и понимаю", - подчеркнул Цискаридзе.