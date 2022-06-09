Цискаридзе написал Галкину

Артист балета Николай Цискаридзе в разговоре с StarHit признался, что после съемки пилотного выпуска программы "Сегодня вечером" со своим участием в роли ведущего написал Максиму Галкину.
"Другое дело — я как человек, который очень дружит с Максом, после первой съемки, а она закончилась поздно ночью, написал ему. Галкин пошутил в ответ, потом я пошутил. Так как Максим не смогу, как Андрюша Малахов не смогу, я могу делать так, как я могу и понимаю", - подчеркнул Цискаридзе.
Он также добавил, что был не против, когда продюсеры ток-шоу поинтересовались, могут ли они позвать еще кого-то на роль ведущего. Цискаридзе подчеркнул, что совершенно "не обидится" в таком случае. После разговора с Галкиным артист балета принял решение, что будет вести передачу в своем стиле, не подражая никому.
Ранее актер Станислав Садальский заявил об "оглушительном провале" шоу "Сегодня вечером" с Цискаридзе.