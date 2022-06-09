«Что-то очень унылое»: логотип нового «Макдоналдса» раcкритиковали

Чудовищным назвала новый логотип «Макдоналдса» телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Новый логотип "Макдоналдса" чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок — это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого "Мака" выглядит как что-то очень унылое», — написала она.

Телеведущая обратилась к новым хозяевам бизнеса с риторическим вопросом:

«Ну хорошо, вот забираете вы бизнес, но красиво можно это как-то обставить?»

Ранее был опубликован дизайн новых упаковок «Макдоналдса». Рестораны фастфуда возобновят работу в России под новым брендом, поэтому некоторые названия популярных блюд будут изменены.

Пресс-служба новой компании, которая будет работать вместо сети ресторанов быстрого питания McDonald's, показала «Известиям» новый логотип.

Пресс-служба ООО «Система ПБО»

На нем изображены две желтых палочки картошки-фри и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне. Последнее, как объяснили в пресс-службе, обозначает «качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

В компании также рассказали, что собираются запускать рекламную кампанию с этим логотипом, однако название новой сети еще неизвестно. Пока в фирме сосредоточены на восьми возможных наименованиях, зарегистрированных в Роспатенте.

По его мнению, сочетание цветов и символы ассоциируются со спортивной одеждой, а не с фастфудом.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» стилист отметил, что логотип соответствует нашей ментальности. К тому же в России маркетинг никогда не был так развит, как на Западе, отметил Лисовец.

«Первое ощущение: это не похоже на лого, связанное с едой. Это логотип спортивной одежды для взрослых людей. Сам лого очень спортивный: то ли лыжные палочки, олимпиада, то ли спортивная одежда. Зелёный цвет для взрослых. Я не могу сказать, что это очень плохо, но не понятно, что это про еду. Это две сосиски и сырник? Хорошо, что так сделали, могло быть и хуже… Мы никогда особо не отличались маркетингом, наши лого очень своеобразны, наверное, они отвечают ментальности. По-моему мнению, это немодно и неинтересно».

При этом Лисовец отметил, что при грамотной подаче и рекламе логотип можно раскрутить и растиражировать, например, с помощью принтов на футболках и бейсболках.

Российский логотип McDonald's стилист сравнил с отечественными автомобилями, когда «российский автопром покупает устаревший кузов западных брендов и лепит туда своё лого». Мне кажется, это очень по-нашему, заключил Лисовец.

Рестораны McDonald's на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга продолжат работу по франшизе до 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в среду источник, близкий к компании-франчайзи.

"McDonald's в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года - у "Росинтера" уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать", - сказал собеседник агентства.

Так, рестораны продолжат работать в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве, а также в аэропорту Пулково и на вокзалах в Санкт-Петербурге. По данным сервиса "Яндекс.Карты", сейчас в Петербурге функционируют рестораны McDonald's на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах.

Сотрудник ресторана McDonald’s на Ленинградском вокзале подтвердил ТАСС, что эта точка общепита не закроется в связи с открытием первых 15 ресторанов под новым брендом в Москве и Подмосковье 12 июня. Согласно паспорту субарендатора, размещенному в ресторане на втором этаже вокзала, срок действия договора аренды ООО "Развитие РОСТ" не ограничен. "Разрешенные виды использования (назначение) по договору субаренды: ресторан McDonald’s, - значится в документе филиала дирекции ж/д вокзалов ОАО "РЖД".

Ранее отмечалось, что до 2012 года американская сеть не предоставляла франшизу в России. В начале 2012 года российское подразделение McDonald's заключило с ООО "Развитие РОСТ" (входит в холдинг "Росинтер ресторантс холдинг") первое франчайзинговое соглашение. Стороны подписали договор коммерческой концессии, по которому "дочка" "Росинтера" получила право открывать точки McDonald’s в терминалах международных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково в Московской области, аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, а также на московских и петербургских железнодорожных вокзалах сроком на 20 лет.

О новом бренде

McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места "на эквивалентных условиях" в течение как минимум двух лет.

Как сообщил ТАСС гендиректор McDonald's в России Олег Пароев, вывески со старым логотипом будут демонтированы. Фирменная желтая буква "М" не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России. По его словам, франчайзи в РФ предложат работать под новым брендом, который разработают и презентуют в ближайшее время.

Первые 15 точек нового McDonald's откроются 12 июня в Москве и Московской области - по одной в Одинцове, Реутове и Химках. При этом источник, близкий к руководству компании McDonald's сообщил в среду ТАСС, что все 130 ресторанов сети, продолжавшие работать в регионах Сибири и на Урале под старым брендом, закроются 10 июня.

Telegram-канал Mash опубликовал часть обновленного меню в сети ресторанов McDonald's, которые откроются после ребрендинга.

Среди старых позиций — стрипсы, креветки, шримп и цезарь-роллы, снэк-боксы, сырные палочки, утренние маффины. На десерт покупателям предлагают пирожки, пончики, яблочное пюре «Агуша», рулетики с творогом и изюмом.

Напитки будут компании «Черноголовка», а поставщиком новых булок для бургеров станет компания «Лантманнен юнибэйк», которая работает с KFC и Burger King.

В публикации также отмечается, что может измениться качество упаковки из-за повышения цен от основного поставщика — компании «Рулог».

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска». Также будет недоступной услуга доставки, сообщают «Известия».

В день открытия точки общепита компании заработают с 10 часов. Посетители смогут выбрать позиции из меню завтраков начиная со второго дня работы ресторанов.

Для посетителей будет работать автораздача, прилавок, экспресс, обслуживание за столами и мобильный заказ. О запуске «МакКафе», «МакКиоска» и о дате запуска сервиса доставки будет объявлено позже.

Первое заведение в Москве заработает 12 июня. Новое название сети пока не объявили. При этом пресс-служба бывших ресторанов McDonald's опровергла сообщения о том, что сеть фастфуда будет называться «ДОМИНИС».

Журналисты получили иллюстрации с новым дизайном упаковок в ресторанах McDonalds, которые возобновят работу с 12 июня под новым названием.

Кроме обновленной упаковки были раскрыты названия ряда бургеров. Они не сильно отличаются от привычных наименований. Например, «Роял» станет «Грандом», «Филе-о-фиш» будет называться «Фиш Бургером», а «Макчикен Премьер» – «Чикен Премьером». Упрощение коснулось блюд «Чикен Макнаггетс» и «Макмаффинов» – их назовут наггетсами и маффинами.

Коробки для блюд останутся прежними по форме. Расцветка станет более спокойной, двухцветной, а сам дизайн будет минималистичным – пока на макетах даже не указан бренд сети, на них нет узоров, есть только прямые линии.

К концу июня в России возобновят работу примерно 200 ресторанов бывшего McDonald's, сообщили «Известия» со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.

Первые 15 обновленных ресторанов «Макдоналдс» начнут принимать посетителей 12 июня в Москве и Подмосковье, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. О времени открытия станет известно позже. В «Макдоналдсе» отметили, что о новом названии бренда и планах на будущее будет объявлено дополнительно.

Первые 15 точек в Москве и Московской области начнут принимать гостей уже 12 июня. В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России, — заявил собеседник NEWS.ru.

Так, первая точка под новым брендом откроется на Большой Бронной улице, д. 29, где в 1990 году появился самый первый «Макдоналдс» в стране, а также на Арбате, д. 52, стр. 1, на Красной Пресне, д. 31, Ленинградском шоссе, д. 63, корп. 1, Большой Дорогомиловской, д. 8А, Большой Ордынке, д. 21, стр. 2, Каширском шоссе, д. 61/15, на улице Покрышкина, д. 2, на Бутырской улице, д. 77, стр. 2.

Кроме того, начнут принимать гостей рестораны на проспекте Маршала Жукова, д. 31, корп. 2, в Коломенском проезде, д. 7Б, на Люблинской улице, дом 165, корпус 1А, а также в Одинцово, Химках и Реутове.

Ранее обновленный «Макдоналдс» в России подал две заявки на регистрацию логотипов. Также в Сети появилось новое меню с ценами. Кроме того, компания решила зарегистрировать товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».

После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.

Меню в ресторанах сети после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. При этом изменится форма сотрудников и, возможно, исчезнут любимые бургеры завсегдатаев сети ресторанов — бигмак и «Биг Тейсти».

Работники российского подразделения сети ресторанов быстрого питания, ранее существовавших под названием «Макдоналдс», заявили, что столкнулись с трудностями при смене бренда. Свои жалобы они оставили в сообществе «Макдоналдс, под кодовым замком» во «ВКонтакте».

По словам сотрудников предприятия, из-за смены названия бренда им пришлось самостоятельно модифицировать форму — спарывать букву «М» с кепок, футболок и прочих элементов рабочей одежды. С модификацией ряда элементов формы у работников также возникли проблемы. Участники сообщества спрашивали, как убрать бывший символ ресторана с футболки доставщика: в отличие от кепки, на футболке буква была не пришита, а наклеена термоспособом.

«А мы все надеялись, что будет новая форма! А хрен вам, берете ножницы и аккуратно срезаете букву "М"», — написала одна из членов сообщества работников ресторана.

Подписчики также отмечали, что после удаления символики на ее месте часто остаются дыры.

Другие сотрудники кафе в комментариях сообщили, что вскоре на предприятия могут поступить специальные нашивки, которыми нужно будет перекрыть старую эмблему. Также работники высказывали надежду, что эта мера временная, до поступления в кафе обновленной формы.

Одновременно с этим сотрудникам ресторанов пришлось искать способы удаления эмблемы «Макдоналдса» с рабочего инвентаря — подносов, лотков для продукции и даже с касс.

«Мы с наждачкой терли, за 8 часов 12 лотков оттерли», — рассказала одна из работниц.

Также сотрудники преемника «Макдоналдса» сообщали, что пользовались шлифовальными машинками, болгарками, специальными полиролями и даже паяльниками.

Большинство москвичей выступили против продажи пива в обновленной сети «Макдоналдс». Опрос с открытыми результатами опубликовал Telegram-канал агентства «Москва».

54 процентов опрошенных дали отрицательную оценку идее продажи слабоалкогольного напитка в фастфуде. 34 процентов проголосовали за это: «Бургер без пива — деньги на ветер». Еще 12 процентов воздержались от высказывания однозначной позиции.

На данный момент голосование еще не завершено. В опросе приняли участие более 300 человек.

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов предположил, что в российских ресторанах «Макдоналдс» после ребрендинга еда станет вкуснее и экологичнее, а недостающие импортные ингредиенты можно заменить. В качестве альтернативы заморским соусам министр финансов предложил подавать аджику и горчицу, сообщает РИА Новости.

Уверен, может, даже и вкуснее будет. Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет недоставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее — это точно, — сказал Силуанов.

По словам министра, он сто лет не был в «Макдоналдсе», но после открытия ресторанов в России, которое запланировано на 12 июня, с удовольствием туда наведается.

В российских ресторанах «Макдоналдс» после ребрендинга кардинальных перемен в меню не предвидится, оно останется привычным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином Дворе. Градоначальник пообещал, что столичные власти поддержат возобновление работы сети быстрого питания, а в ресторанах помимо меню сохранятся персонал и стандарты обслуживания, сообщает ТАСС.

При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания, — значилось на слайде к презентации.

По словам Собянина, почти 98% продуктов, которые используются на кухне российских точек «Макдоналдса», — российские. Поэтому их надо лишь правильно «сложить, упаковать и продать», считает мэр столицы. Он назвал решение о продаже франшизы верным и выразил уверенность, что рестораны скоро вновь откроются, но уже под российским брендом.