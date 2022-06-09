Раскрыта дата свадьбы Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс выходит замуж за своего парня Сэма Асгари. Как сообщает TMZ, бракосочетание состоится сегодня, 9 июня.
Отмечается, что церемония будет скромной — на нее приглашены около сотни гостей, в числе которых близкие друзья и родственники. Отца певицы Джеймса Спирса, матери Бриджес Линн и младшей сестры Джейми Линн в списке приглашенных нет. Ожидается, что на праздник исполнительницы придет ее брат Брайан.
Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. В сентябре 2021 года он сделал предложение руки и сердца. В апреле 2022 года Спирс заявила, что беременна, однако спустя месяц рассказала, что у нее случился выкидыш.
Брак с Асгари станет для Спирс третьим. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако пара распалась через двое суток. Вторым мужем стал танцор Кевин Федерлайн, с которым певица прожила три года.