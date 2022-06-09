Экс-супруг Пелагеи обвенчался с новой женой

Напомним, что Телегин и Гончар поженились в конце лета 2021 года после двух лет отношений. В 2019 году хоккеист расстался с певицей Пелагеей – у бывших супругов осталась четырехлетняя дочка Таисия, которая осталась жить с мамой. Кроме того, у него есть еще один сын от Евгении Ноур, с которой он жил без брака.