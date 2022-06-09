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40 минут назад

Экс-супруг Пелагеи обвенчался с новой женой

Елена Прошина

Экс-супруг Пелагеи, хоккеист Иван Телегин обвенчался со своей новой женой Марией Гончар. Как сообщает StarHit, таинство состоялось без большого количества гостей в церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Экс-супруг Пелагеи обвенчался с новой женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для венчания Мария выбрала белое платье свободного кроя. Из-за наряда Гончар у подписчиков появились догадки, что супруги ожидают пополнения.

Напомним, что Телегин и Гончар поженились в конце лета 2021 года после двух лет отношений. В 2019 году хоккеист расстался с певицей Пелагеей – у бывших супругов осталась четырехлетняя дочка Таисия, которая осталась жить с мамой. Кроме того, у него есть еще один сын от Евгении Ноур, с которой он жил без брака.

Недавно Пелагея и Телегин завершили раздел имущества после брака. С уд удовлетворил все требования артистки к бывшему мужу, отклонив встречный иск, который подавал хоккеист.

Шоу-бизнес,Мария Гончар,Евгения Ноур,Иван Телегин,
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