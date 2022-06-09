Раскрыта судьба квартиры Пугачевой на Тверской

«У нас там есть камин. И я раз в год, на Рождество, его разжигаю! Приглашаю родителей, друзей… Несколько лет назад я решила возродить эту традицию. И квартира живет. Творчество витает… Мы очень ценим и любим эту квартиру», - рассказала исполнительница.