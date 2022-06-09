Раскрыта судьба квартиры Пугачевой на Тверской

Кристина Орбакайте, проживающая уже долгое время в США, по приезде в Россию останавливается в старой квартире Аллы Пугачевой на Тверской улице. В интервью «Московскому комсомольцу» певица рассказала, как относится к этому легендарному месту.
Кристина назвала себя хранителем очага квартиры на Тверской. Звезда любит приглашать туда друзей и устраивать веселые посиделки.
«У нас там есть камин. И я раз в год, на Рождество, его разжигаю! Приглашаю родителей, друзей… Несколько лет назад я решила возродить эту традицию. И квартира живет. Творчество витает… Мы очень ценим и любим эту квартиру», - рассказала исполнительница.
Напомним, много лет Кристина Орбакайте проживает с семьей в Майами. Там у знаменитости есть апартаменты на побережье. Певица очень любит это место и даже свадьбу с супругом Михаилом Земцовым сыграла там.