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1 час назад

Раскрыта судьба квартиры Пугачевой на Тверской

Елена Прошина

Кристина Орбакайте, проживающая уже долгое время в США, по приезде в Россию останавливается в старой квартире Аллы Пугачевой на Тверской улице. В интервью «Московскому комсомольцу» певица рассказала, как относится к этому легендарному месту.

Раскрыта судьба квартиры Пугачевой на Тверской
Фото: ТАССТАСС

Кристина назвала себя хранителем очага квартиры на Тверской. Звезда любит приглашать туда друзей и устраивать веселые посиделки.

«У нас там есть камин. И я раз в год, на Рождество, его разжигаю! Приглашаю родителей, друзей… Несколько лет назад я решила возродить эту традицию. И квартира живет. Творчество витает… Мы очень ценим и любим эту квартиру», - рассказала исполнительница.

Напомним, много лет Кристина Орбакайте проживает с семьей в Майами. Там у знаменитости есть апартаменты на побережье. Певица очень любит это место и даже свадьбу с супругом Михаилом Земцовым сыграла там.

Шоу-бизнес,Михаил Земцов,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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